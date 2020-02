Suspenden formalización a tres ex funcionarios por malversación de fondos en Providencia

La formalización a tres ex funcionarios de la Municipalidad de Providencia programada para este viernes 21 de febrero en el 8° Juzgado de Garantía fue suspendida.

En esta ocasión, se imputarían cargos de malversación de caudales públicos del municipio.

Se trata de tres autoridades que trabajaron bajo la gestión de la ex alcaldesa Josefa Errázuriz. Los imputados son Enrique Martínez Ramírez, ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Social; Mariano Rosenzvaig, ex director de Educación; y Jaime Brito Jara, ex director de Finanzas.

La audiencia se suspendió porque los dos primeros no acudieron al tribunal por encontrarse en el extranjero. Esto fue avisado anteriormente por lo que no se le considera un desacato.

Paula Vial, abogada de Enrique Martínez, aseguró que su defendido se encuentra temporalmente fuera del país, mientras que Rosenzvaig reside en el extranjero.

Cabe destacar que la audiencia había sido anunciada en diciembre del año pasado y se postergó para el 17 de abril. La fiscal de Alta Complejidad Oriente, María Gloria Vásquez, indicó que la audiencia se postergó para imputar cargos a los tres en conjunto, descartando acusar solo a Brito, siendo el único que asistió.

¿Qué pasó?

Martínez, Rosenzvaig y Brito están bajo el radar investigativo luego que la actual alcaldesa, Evelyn Matthei, denunció el extravío de dineros desde las arcas de la Corporación de Desarrollo Social. En consecuencia, la alcaldesa de Providencia se querelló en contra de los responsables.

Esta investigación se inició después que Matthei los denunciara el 3 de febrero de 2017, instancia en la que acusó un presunto delito de malversación de caudales públicos.

“Acá, de la nada, se desaparecieron 7.000 millones de pesos, no quedó rastro, no hubo ninguna mejora de ninguna infraestructura en ningún colegio, nadie sabe de verdad en qué se lo gastaron, pero claramente se vulneraron muchas leyes y normas y por lo tanto me parece bien que la Fiscalía finalmente haya decidido formalizar distintas personas para enfrentar este tipo de situaciones. Los crímenes de cuello y corbata no pueden quedar impunes“, indicó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en enero de este año.

La malversación de fondos llegó a la cifra de $6.925 millones, dinero que originalmente que estaban destinados a educación y salud de la comuna.