Muere Percival Cowley, ex capellán de La Moneda y primer denunciante de Fernando Karadima

Este viernes se confirmó la muerte de Percival Cowley, sacerdote ex capellán de La Moneda y el primer denunciante de Fernando Karadima.

La información fue confirmada a EL DÍNAMO por la Congregación de Los Sagrados Corazones, quienes indicaron que el deceso se produjo cerca de las 8:30 horas producto de una neumonía.

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, lamentó la muerte: “Hoy se fue un sacerdote de esos que son los que no se deben ir nunca. Percival Cowley, un hombre que con su ejemplo seguirá animando a generaciones”.

“Soy un agradecido de su presencia en mi vida. Un abrazo a su familia y a todos los que tanto lo quieren. Descansa en paz amigo querido“, agregó a través de su cuenta de Twitter.

En mayo de 2018, en el programa Mesa Central de Canal 13, Percival Cowley contó que las denuncias contra Karadima las conoció a través James Hamilton.

“Inmediatamente que hablé Hamilton, llamé a un obispo amigo y le pregunté: ¿algún obispo que te merezca confianza en el Arzobispado de Santiago?” Me dijeron el actual arzobispo (Ezzati). Llamé a Ezzati y le dije lo que había ocurrido. Ezzati me dijo ‘casualmente esta tarde voy a estar con el señor cardenal (Errázuriz) y le voy a comentar lo que me estás diciendo’ (…) Fue eso, el relato de la cuestión y pedir audiencia, que en la práctica de los 11 años que estuvo el cardenal Errázuriz de arzobispo de Santiago, yo pedí audiencia una sola vez y no me la dieron”, dijo.

Percival Cowley aclaró también que nunca tuvo un choque con Francisco Javier Errázuriz por el caso, porque no hubo oportunidad. “No fui recibido, y la última vez que yo estuve con el propiamente fue en el funeral de monseñor Ignacio Ortúzar, en que le pregunté sobre el asunto de la audiencia y a mí me dijo en ese momento ‘eso es mentira’. Ahí me trató de mentiroso en el fondo”.