Entre ex autoridades y dirigentes: así se organizan los independientes del apruebo

Pese a tener espacio en la franja electoral, parte de los independientes que van por el apruebo no quedaron conformes. Es que no todos están de acuerdo con que sean los partidos quienes decidan cuánto tiempo le entregan a las organizaciones civiles para que puedan presentar su propaganda por televisión de cara al plebiscito de abril por una nueva Constitución

Las abogadas Fabiola Aliante por el Pacto Somos Chile y Camila Musante por la Mesa Técnica de la Sociedad Civil llegaron el viernes ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para hacer su reclamo. Tras ello, el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, explicó que, a su juicio, “lo que corresponde que es que las organizaciones sociales puedan tener un espacio autónomo, independiente”.

Según estableció el CNTV, podrán hacer propaganda electoral en la franja los partidos políticos legalmente constituidos con representación en el Congreso y los parlamentarios independientes. Ellos deberán destinar un tercio de su tiempo a organizaciones civiles que deseen participar.

Esto se suma que no todos los “independientes” podrán estar, ya que las organizaciones que podrán participar en la franja son sólo aquellas que estén en el registro de las organizaciones sin fines de lucro y que forman parte del registro de la Ley 20.500. De esta forma, ya hay distintas estrategias para participar de la campaña.

Ex autoridades y horizontalidad

Fue a mediados de enero cuando 13 organizaciones de la sociedad civil se unieron en la “Red de Centros por una Nueva Constitución”. Ahora que comenzará oficialmente la campaña electoral, ellas se unen por el apruebo.

Se trata de fundaciones que entre sus miembros cuenta a ex autoridades de Gobierno, abogados constitucionalista y artistas. Estas son Fundación Horizonte Ciudadano, Chile 21, Centro Democracia y Comunidad, Fundación Chile Movilizado, Instituto Igualdad, Fundación La Casa Común, Fundación Participa, Fundación por la Democracia, Fundación RED, Fundación Socialdemócrata, Marca AC, ONG Red Liberal y Fundación Progresa.

“Somos un conjunto de centros de pensamiento, representantes de una amplia diversidad de centro-izquierda e izquierda, que hemos decidido articular nuestras capacidades en torno a objetivos comunes del proceso constituyente”, dicen en su sitio web oficial.

“Lanzaremos una franja para los primeros días de marzo”, dice Eduardo Vergara, director ejecutivo de Fundación Chile 21 en conversación con EL DÍNAMO, cuya producción estará a cargo de Javier Manriquez, y que pese a poseer a figuras como la ex Presidenta Michelle Bachelet en sus filas, Vergara afirma que “los objetivos comunes son mayores que los protagonismos y los liderazgos personales”.

Uno de los compromisos es trabajar de forma unida y horizontal, es decir, sin que ningún centro tenga más protagonismo por sobre otro. Actualmente, cada una de las organizaciones está aportando dinero a un fondo común a través de cuotas a sus integrantes para la inminente campaña electoral.

Entre los miembros del directorio de las distintas fundaciones están los ex ministros Sergio Bitar, Clarisa Hardy, Alejandra Krauss, Víctor Osorio, Ana Lya Uriarte, Francisco Vidal; la ex subsecretaria Valentina Quiroga; el ex Intendente Víctor Barrueto, los ex parlamentarios Carlos Ominami y Juan Gabriel Valdés; los abogados Fernando Atria y Claudia Heiss, y el cientista político Patricio Navia.

Dirigentes y sindicatos

Pese a estar liderado por la Juventudes Comunistas, el comando “Chile digno, si no pa qué” busca ser un espacio para que todas aquellas agrupaciones sociales que no cumplen con los requisitos para participar en el proceso eleccionario puedan tener cabida, como son sindicatos y organizaciones dirigenciales, como la ACES.

“Quienes han conquistado la calle han protagonizado este proceso y por eso nuestro interés que el mundo independiente pueda estar en la campaña por el apruebo y la Convención Constitucional”, dice Camilo Sánchez, coordinador de la campaña y presidente de las Juventudes Comunistas a EL DÍNAMO.

“Por eso como Partido Comunista, hemos decidido que el tiempo que le corresponde a Chile Digno (PC-FRVS-PR) sea de principio a fin protagonizada exclusivamente por el mundo social“, agrega.

Asimismo, Sánchez defendió que cada comando vaya por separado: “Nadie quiere pasar por encima de las decisiones de los partidos, pero no es importante si los partidos están más o menos unidos por el apruebo, sino que el mundo social sea escuchado”.

“Nosotros no podemos compartir con personas que aprobaron la Ley Antiencapuchados, que estuvieron disponibles para salvar al Sebastián Piñera de la acusación constitucional, o al Intendente Felipe Guevara. No podemos soslayar esas diferencias e ir en contra de las señales que necesita el movimiento social y la sociedad organizada”, explica el dirigente de la Jota.

“La elección se gana en la calle. La franja es relevante para ir refrescando cosas, pero tampoco va ser la diferencia porque este no va a ser un proceso en frío, sino en caliente”, concluye Sánchez.