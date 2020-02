Piñera propone “Acuerdo contra la violencia” para realizar plebiscito de abril

Con una extensa reunión junto a sus ministros, el Presidente Sebastián Piñera reinició sus actividades tras el retorno de sus vacaciones, las que comenzaron el 5 de febrero y que concluyeron este domingo. Durante la cita, el mandatario entregó las directrices para llevar a cabo en calma el plebiscito constitucional de abril, que según dijo, debe ser precedido por un “acuerdo nacional contra la violencia”.

La autoridad afirmó durante la conferencia de prensa posterior a su reunión con el gabinete que “es muy importante tener plena conciencia que necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público para poder tener un plebiscito el 26 de abril, que sea democrático, que sea limpio, transparente”.

“Todos queremos mejorar, cambiar, modificar, perfeccionar la constitución. Y hay dos caminos, los dos igualmente legítimos, igualmente democráticos. Uno es el camino de una convención constitucional; el otro es el camino de la institucionalidad vigente”, complementó Piñera.

Sobre el “Acuerdo nacional contra la violencia” que ya están fraguando en La Moneda, el mandatario explicó que “ese acuerdo no tiene sólo que condenar la violencia y defender la democracia, tiene que condenar a quienes no condenan la violencia y a los que no defienden la democracia“.

Así, el Presidente planteó la necesidad de avanzar en la “agenda de seguridad ciudadana y de orden público”, que consistirá en acelerar el proyecto que moderniza a Carabineros, así como también, poner énfasis en la iniciativa que mejoraría el sistema nacional de inteligencia.

“También tenemos que avanzar también en la ley de infraestructura crítica, para poder permitir que las Fuerzas Armadas colaboren en la protección de nuestra infraestructura crítica, como los hospitales, nuestras plantas de agua potable, nuestras plantas de electricidad. Esas son medidas fundamentales en el área de la seguridad ciudadana”, indicó el mandatario.

Las otras prioridades del Gobierno

Sin embargo, la agenda del Gobierno de cara a marzo no sólo estará marcada por la restitución del orden público, sino que además, por una serie de medidas relacionadas a la agenda social del Gobierno.

“Para darle contenido a este gran acuerdo nacional contra la violencia y por la democracia, yo creo que es muy importante que demos avances significativos durante marzo”, explicó.

En detalle, la idea de La Moneda es conseguir avances significativos en la mejora de las pensiones para 860 mil personas de clase media, un proyecto que deberá ser debatido en el Congreso luego del receso legislativo.

“Tenemos que tener avances significativos en crear el ingreso mínimo garantizado, que va a beneficiar a más de 700 mil trabajadores de bajos ingresos de nuestro país. Tenemos que lograr avances significativos en la reforma a la salud, en mejor Fonasa, que le va a mejorar el acceso y la calidad en la salud a 14 millones de chilenos. Esos tres son los principales pilares de la agenda social. No son los únicos, pero son los más importantes”, continuó.