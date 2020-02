General Zenteno tras desórdenes en Viña del Mar: “No hablemos después de situaciones de derechos humanos”

Con todo salieron las principales autoridades de Viña del Mar a cuestionar los desórdenes que durante este domingo protagonizaron grupos encapuchados. Sin embargo, una frase del general y jefe de la V zona, Hugo Zenteno, generó enojo en redes sociales.

Acompañado de la alcaldesa Virginia Reginato y del Intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, el general Zenteno aseguró que “no hablemos después de situaciones de derechos humanos, porque realmente atentan contra todos, hay jóvenes y niños que van a un festival y eso no es digno de nuestro país”.

Esto porque, según el alto funcionario de Carabineros, los atacantes “saben ejecutar con violencia barricadas, interrumpiendo el tránsito de los carabineros y de todas las personas, es un atentado pero total”.

¿Qué se puede esperar de los subordinados si el general Zenteno @Carabdechile dice esta estupidez sobre DDHH y orden público? pic.twitter.com/kzlK0W8UO3 — Marca +A+CC (@marcatuvoto) February 24, 2020

“No hay ningún error”

El general Zenteno además fue consultado por la estrategia de Carabineros para hacer frente a las manifestaciones en la Quinta Vergara y sus alrededores.

Al respecto, indicó que “no hay ningún error”, lo que justificó diciendo que “yo he estado en la calle, siempre he estado en la calle. Yo veo a mis carabineros trabajando más horas de las que corresponde. No es que falten, aquí hay una planificación que se diseñó”.

Misma versión que durante la conferencia de prensa continuó el intendente Martínez. “Desde la perspectiva de los anillos de seguridad, cómo funcionaron, cómo se protegió a los asistentes por cierto que fue un éxito. Pero no podemos estar contentos ni festejar este éxito cuando hemos visto a estos desgraciados hacer este daño que hemos visto en Viña del Mar”, indicó.

Durante el domingo, previo a que comenzará la 61° versión del Festival de Viña del Mar, el emblemático Hotel O’Higgins de la ciudad jardín fue atacado con piedras, mientras que la escena más impactante se registró en una automotora local, donde los encapuchados lanzaron un vehículo desde un segundo piso y luego le prendieron fuego.