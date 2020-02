Heraldo Muñoz por no pago de contribuciones de Lagos Weber: “Nadie está por sobre de la ley”

Lugo de que se conociera que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) no ha pagado las contribuciones por sus casas de veraneo en el sector rural de Lo Marín de Caleu, en la comuna de Til Til, por 16 años, el presidente de su partido, Heraldo Muñoz, entregó su visión.

Un reportaje de Ciper reveló que tanto la propiedad del senador como la de su padre, el ex Presidente Ricardo Lagos, no tienen el certificado de recepción final de obras. Además, debido a que el uso de suelo de los terrenos es agrícola, los inmuebles no están sujetos al pago de impuestos.

“Como dijo el senador Lagos Weber, esta es una negligencia inexcusable. No hay otra manera de mirarlo, porque si bien es cierto que reconocen la culpa y asumen que hubo esta negligencia, nadie está sobre la ley”, dijo Muñoz en conversación con Radio Cooperativa.

El ex canciller agregó que “mientras más rápido cumplan, más se dejará en claro que aquí hubo una enorme desprolijidad“, afirmando que “las autoridades están para dar el ejemplo”.

Consultado por la situación por parte de Ciper, el senador afirmó que “he cometido una negligencia inexcusable al no haber regularizado la construcción a su debido momento. Estoy en falta en esta materia”.

“El terreno lo adquirí el año 2003 y la construcción fue años después, el 2012 se comenzó y terminaron las obras gruesas. En mis declaraciones de patrimonio he sido transparente respecto de la construcción de la casa. En las declaraciones de patrimonio pertinentes he declarado la existencia del terreno primero y luego se agregó la construcción de la casa”, expresó.

Asimismo, dijo que “el terreno está exento del pago de contribuciones. Una vez concluido el proceso de regularización de la construcción y definiéndose un nuevo avalúo asumiré las obligaciones que correspondan”.

Luego, el senador reiteró sus palabras en redes sociales. “Aquí hay una situación que se debe regularizar. Una vez que eso concluya se pagará todo lo que se determine. Todos debemos cumplir con nuestras obligaciones, en especial si somos autoridades. En mi caso, la no regularización fue una negligencia inexcusable”, escribió en su cuenta de Twitter.