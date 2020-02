Oposición responde a llamado de Piñera y pide “pacto económico y social”

Los presidentes de los partidos PPD, PS, DC y Comunes reaccionaron al llamado de Sebastián Piñera de avanzar en un gran “acuerdo nacional contra la violencia y por la democracia”, instando al gobierno a construir “un pacto económico y social”.

De acuerdo a información de La Tercera, el presidente de la DC, Fuad Chahin, sostuvo que “es fundamental que seamos capaces de enfrentar y aislar la violencia. Desde la DC siempre vamos a estar disponibles para un acuerdo en ese sentido. Pero al mismo tiempo invitamos al Presidente a que de una buena vez construyamos un pacto económico y social para humanizar nuestro modelo de desarrollo; para poder poner la economía y el Estado al servicio de la dignidad de las personas”.

“Si somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio constitucional, en un pacto económico y social, que corrija las desigualdades y que nos permita avanzar en justicia social; y por otro lado enfrentar y aislar con fuerza a los violentistas, podemos salir de la crisis”, manifestó.

“Tratar de abordar de esto de forma aislada me parece un tremendo error. Hagamos todas las cosas, al mismo tiempo, con fuerza, con decisión y con grandes acuerdos y creo que podemos dar una señal al país para construir una verdadera paz social”, agregó.

En tanto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, líder del PPD, agregó que “primero, la mayoría ciudadana condena la violencia y así también lo han hecho todos los partidos y las fuerzas de oposición. En segundo lugar, me parece que la responsabilidad de mantener el orden público y contener la violencia le corresponde al gobierno. Y el gobierno hasta ahora ha sido incapaz de prevenir los hechos violentos o de identificar a los responsables y llevarlos a la justicia. Una declaración más no sé cuánto ayude”.

“Lo verdaderamente necesario es un gran pacto económico y social, porque allí está la base de la demanda ciudadana, de la protesta, de la movilización; que tengamos no solo mejor previsión, sino que tengamos una salud de calidad, mejor educación, soluciones al endeudamiento, justicia territorial, mejores salarios. Y para eso se requieren un plan de acción a corto plazo, reformas estructurales, de aquí a cinco años plazo”, definió.

Su par del PS, Álvaro Elizalde, señaló que “no se entiende el sentido de este llamado. Es el Gobierno el responsable de mantener el orden público. Por tanto, parece que el Presidente está buscando excusas para justificar que no está haciendo su trabajo. Es inaudito que no tengan capacidad de identificar a quienes cometen delitos e insistan en reprimir las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía”.

“Un acuerdo con la oposición no va a resolver el problema si no existen propuestas sociales que respondan a las demandas ciudadanas. Y si el Gobierno no cumple con su rol de velar por el orden público en el marco del Estado de Derecho y con pleno respeto a los Derechos Humanos”, añadió.

La presidenta de Comunes, Javiera Toro, estimó que “parece que el gobierno insiste en el mismo libreto de los últimos cuatro meses con los llamados a condenar la violencia e insistiendo en su propia agenda legislativa; sin hacerse cargo de manera responsable, de dar respuesta a los problemas y necesidades que plantea la sociedad chilena”.