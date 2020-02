Las reacciones políticas a la comentada rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña

No dejó indiferente a la clase política: la rutina en el Festival de Viña 2020 de Stefan Kramer generó reacciones de algunos diputados, con disímiles sensaciones sobre el show que se enmarcó en el estallido social.

Uno de los imitados por el humorista fue el diputado Gabriel Boric (CS), cuyo nombre recibió pifias por parte del público. Sin embargo, el parlamentario valoró el mensaje de Kramer.

“Kramer me agarró pal webeo en Viña. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos”, expresó Boric en su cuenta de Twitter. “Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. ¡Este año vamos con todo!”, agregó junto al hashtag #ChileDespertó.

Otro de los imitados fue Florcita Alarcón (PH), quien afirmó estar honrado por ser parte de la rutina del comediante que se llevó las gaviotas de oro y plata.

“Te la jugaste y Chile te agradece. Paz, fuerza y alegría para todos, para los ‘buenos’ y los ‘malos'”, dijo el músico a través de as redes sociales respecto a la rutina de Kramer en el Festival de Viña.

“Es un honor ser imitado por Kramer y yo me siento muy conmocionado con esa valentía de manifestar su apoyo a la manifestación pacífica, incluso descartando la criminalización de la primera línea”, agregó el diputado adjuntado un meme pidiendo que el humorista sea agregado como un “Jedi”.

Además de sus imitaciones a distintos actores de la política nacional, el comediante hizo una alusión a la “primera línea”, asegurando que son los que permiten “que el resto se manifieste”. Asimismo, subió al escenario a distintos iconos de las protestas: el Sensual Spiderman, Baila Pikachu, Pareman, Nalcaman, entre otros.

Este apoyo a las protestas generó críticas desde la derecha. El diputado Diego Schalper (RN) indicó en las redes sociales que “idealizando la violencia no se termina con ella. El fin no justifica los medios. Una rutina que da para pensar, con aciertos en temas sociales. Pero errado ahí”.

Luego de diversas respuestas, el parlamentario subió imágenes de desmanes e indicó en su cuenta de Twitter que “esto es la ‘primera línea’. Insisto: talentoso, y en general buena rutina. Pero idealización de lo que hacen los violentos de ‘primera línea’ estuvo de más y no empatiza con personas que sufren daños reales. ¡Nunca se justifica la violencia!”.

Su compañero de partido, el diputado Eduardo Durán (RN) también criticó la rutina, indicando: “Mal Stefan Kramer elogiando a la primera línea en Viña 3030. La violencia no es el camino para avanzar en los cambios que Chile necesita”.