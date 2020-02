Caso Corpesca: Pablo Longueira declara como testigo de Jaime Orpis

El ex ministro de Economía, Pablo Longueira, reapareció este martes para declarar como testigo del ex senador Jaime Orpis (UDI), en el marco del caso Corpesca.

Longueira llegó hasta el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago para testificar en la causa en contra del ex legislador, formalizado por fraude tributario, fraude al fisco y cohecho, por más de 230 millones de pesos, según lo consignado por T13.

La última vez que el ex secretario de Estado apareció en público fue durante un homenaje de la UDI al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras aprobarse la acusación constitucional en su contra.

Debido a estos ilícitos, el Ministerio Público explicó que el ex parlamentario arriesga una pena de 21 años de cárcel, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Corpesca podría ser sancionada con 20 mil UTM (cerca de 1.000 millones de pesos), y la prohibición de celebrar contratos con organismos del Estado por un plazo de 5 años por haber realizado aportes irregulares a Orpis.

Además, en esta causa están incluidos la ex diputada Marta Isasi y otros ex asesores parlamentarios. La defensa de Orpis ha alegado su inocencia en reiteradas oportunidades, asegurando que el ex senador nunca recibió coimas.