Los detalles de la demanda que podría dejar sin certificado de enseñanza media a Virginia Reginato

En medio de la realización de la 61° versión del Festival de Viña del Mar, la alcaldesa de la Ciudad Jardín se ha visto envuelta en una serie de polémicas judiciales.

Esto, luego de que el abogado y presidente de la Fundación Viña Transparente, Javier Gómez, presentó una demanda de nulidad de derecho público para dejar sin efecto el certificado de cuarto medio de Reginato.

Sin embargo, esta acusación data del 2011 cuando Gómez interpuso una querella contra la alcaldesa por los estudios de enseñanza media de la autoridad, acusando que no cumplía con este requisito para ocupar su actual cargo.

En conversación con EL DÍNAMO, el abogado detalló que en aquella oportunidad presentaron la acción legal por “falsificación documental, esa causa fue sobreseída por la jueza María del Pilar Labarca, que resultó ser gran amiga íntima de la alcaldesa, cuestión de la que nos enteramos hace pocos días. En virtud de ese nuevo antecedente nosotros iniciamos la acción de nulidad de derecho público en los juzgados civiles para dejar sin efecto la licencia de cuarto medio”.

Gómez destacó que utilizarán todos los antecedentes que se recabaron en la investigación ya realizada, y aseguró que existen tres causas penales sobre este caso en Colina, Santiago y la que él presentó en Viña del Mar.

“La de Colina se inició porque se falsificaron 2.000 licencias en el colegio Rigoberto Fontt y cómo pillaron el fraude pasaron unos pocos estudiantes, entre esos Virginia Reginato, al colegio Sembrador de Colina. Entonces ahí se dio inicio a un proceso criminal. Luego vino la querella que puse en Viña del Mar y otra en Santiago”, explicó.

En ese sentido, agregó que “con todos esos antecedentes, más los obtenidos en el sumario administrativo que se hizo en el Ministerio de Educación, nosotros vamos a demostrar que todas esas licencias son falsas. De hecho, de las dos mil licencias se anularon virtualmente más del 90% y quedaron muy pocas como válidas, y entre ellas la de la alcaldesa y sin ninguna razón, porque está en la misma situación de las demás licencias que fueron falsificadas y posteriormente anuladas”.

Además, aseguró que la alcaldesa no rindió ningún examen para obtener el certificado, ya que se demostró que cuando se estaban tomando las pruebas la alcaldesa se encontraba inaugurando una actividad deportiva en Viña del Mar.

Inhabilidad para repostular

Respecto a la cercana relación que mantendría Virginia Reginato con la magistrada María del Pilar Labarca, el abogado señaló que en 2011 ésta última habría realizado diversas acciones para llevar personalmente el caso de la autoridad comunal.

“Nos llegó la información de que esta jueza era amiga de ella, y esta jueza hizo dos cuestiones que son totalmente anómalas. En primer lugar, ella pidió la causa (…) ella iba a tomar esa causa y la iba a conocer todas las audiencias, lo que no es común, porque los jueces muchas veces van rotando porque tienen un sistema aleatorio para las audiencias, entonces una juez radicada en la causa en el procedimiento penal nuevo no existe”.

“La segunda gran anomalía es que cuando nosotros notamos que había imparcialidad del tribunal, pedimos además la incompetencia, porque las reglas de competencia de los tribunales -en materia territorial- establece que tendrá conocimiento de la causa donde se comienza a cometer el delito (…) todos los actos ilícitos , sin excepción, se cometieron en la Región Metropolitana“, agregó.

Asimismo, Gómez aseguró que “había antecedentes de sobra para formalizar a la alcaldesa (…) la Fiscalía le ayudó de forma grosera a la alcaldesa . Ellos dijeron que no había antecedente alguno y no se desvirtúa la presunción de inocencia. Ese fue el argumento que dio la jueza y que propuso el fiscal, cuando era vergonzoso; quedaron más de 80 diligencias pendientes, se presentaron ampliaciones de querellas que no fueron citados los querellados. Fue una vergüenza, este procedimiento fue una vergüenza”.

Respecto a qué arriesga la magistrada al cometer este tipo de irregularidades, el abogado explicó que “la juez eventualmente comete delito de prevaricación. Ahora, el punto es que la jueza estaría siendo “salvada” por la prescripción, pero existe la interrupción de la prescripción que es cuando se comete un nuevo delito el tiempo transcurrido a favor del delincuente – en este caso la jueza- queda en foja cero. O sea que si yo encuentro otra causa en que la juez falló una causa del municipio con posterioridad, estaríamos dentro de la prescripción”.

Finalmente, Gómez explicó que si eventualmente ganaban la demanda, “el efecto que produce es que el certificado de cuarto medio que ella tiene quedaría nulo. La importancia de eso es que para que la alcaldesa sea candidata necesita el certificado de cuarto medio“.

Luego de que se descubrió la cercanía entre la jueza y Reginato, la alcaldesa realizó tibias declaraciones al respecto, asegurando que “la conozco como a muchos y creo que esto no viene al caso”.

Por su parte, Claudia Perivancic, fiscal regional de Valparaíso, abrió una investigación de oficio para esclarecer el actuar de la jueza respecto a sus fallos judiciales relacionados con la Municipalidad de Viña del Mar.