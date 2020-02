Figuras de la ex Concertación llama a acuerdo nacional: “Ya hay demasiado odio”

Un grupo de 231 figuras de la ex Concertación divulgaron este martes una carta titulada “Es tiempo de un acuerdo nacional”, recogiendo se esta forma el emplazamiento del Presidente Sebastián Piñera al respecto.

Entre las personalidades de la ex Concertación que apoyan la misiva están José Miguel Insulza (PS), Pepe Auth y Felipe Harboe (PPD) y ex ministros de los gobiernos del bloque como Soledad Alvear, Mariana Aylwin (ex DC), Sergio Bitar, Adriana Delpiano (PPD), Jorge Burgos, Ignacio Walker, Mariano Fernández (DC), José Antonio Viera-Gallo y Juan Gabriel Valdés (PS), entre otros.

De acuerdo a la información revelada por Emol, en el documento expresan “su adhesión en pro de hacer un llamado a las fuerzas políticas, sociales, económicas y ciudadanos demócratas para concurrir a levantar un poderoso acuerdo” en torno a una serie de propuestas.

“Las fuerzas políticas y sociales democráticas deberían partir de nuestra historia reciente y reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad de un Acuerdo Nacional, pensar la política como arte de encontrar puntos de entendimiento en pro del bien superior de Chile y su pueblo”, destacaron y aseguraron que “ya hay demasiado odio y desconfianza, es hora de ponerles fin y evitar un lacerante enfrentamiento”.

“Habrá quienes se resten o se opongan a un Acuerdo Nacional, movidos por la estrategia de la confrontación y de la polarización como vías para sus discutibles proyectos políticos”, expresaron los ex Concertación.

“Ellos deben explicar por qué ponerse de acuerdo en política, de manera clara y transparente, sería una vergonzosa componenda o una ‘cocina’, como se han motejado los consensos logrados en el crítico escenario social de hoy, acuerdos que en el pasado hicieron posible aunar el esfuerzo de millones de chilenas y chilenos para derrotar a la dictadura y lograr la consolidación de la frágil y reciente democracia recuperada”, recalcaron.

Dentro de su propuesta abordan tres aspectos, por un lado, la necesidad de programa social relevante y sostenible; una nueva concepción del orden público y reforma profunda a las policías, así como recuperar el crecimiento de la economía.