Jacqueline Van Rysselberghe: “Se tiene que reprimir la violencia usando la fuerza”

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, hizo un llamado a las policías a actuar con más fuerza en casos de hechos de violencia en el contexto del estallido social.

En conversación con Radio Cooperativa, la senadora afirmó que “a mí me parece que el tema del orden público efectivamente es una responsabilidad del Gobierno, pero en la que tiene que colaborar la sociedad completa, o si no no funciona”.

Sin embargo, expresó que las instituciones designadas para estos efectos deben estar presentes como medidas de prevención.

“¿Pueden ser las personas, entre ellos civiles, los que se defiendan? No, evidentemente que no, eso no es viable. Lo tienen que hacer las fuerzas de orden y seguridad, Carabineros e Investigaciones”, indicó Van Rysselberghe.

En esa línea, aseguró que las policías “tienen que reprimir la violencia usando la fuerza“, agregando que “en un estado de Derecho existen protocolos que tienen que seguir las fuerzas policiales y en todos los casos en los que se ha incluso sospechado que hay un uso abusivo de la fuerza, se han llevado los casos a tribunales”.

Los últimos días, en el marco del Festival de Viña del Mar, las protestas se han concentrado en la Quinta Región, siendo el apedreo del Hotel O’Higgins y el incendio de una automotora los incidentes más graves.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó que “hemos estado en conversaciones con la alcaldesa. Ella pudo estar presente en la planificación que se está haciendo, en la evaluación del día de ayer, en la planificación para el día de hoy”.

Asimismo, descartó errores en la planificación de la seguridad, destacando que “lo esencial aquí es que 15 mil personas pudieron ingresar en primer lugar, acceder a la Quinta Vergara y presenciar el Festival de Viña del Mar. Eso tiene un impacto en la ciudad, obviamente se vio afectada”.

Por su parte, la alcaldesa Virginia Reginato aseguró estar “preocupada por la seguridad, que le corresponde a las organizaciones con las que estamos reunidos””.

En tanto, durante la jornada del día lunes Carabineros reportó 31 detenidos: de ellos 30 fueron por desórdenes en la vía pública, y uno por una orden de detención vigente.