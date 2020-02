Piñera pide condenar “sin ambigüedad” a los violentistas durante conmemoración de los 10 años del 27F

Con motivo de los 10 años desde el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el Presidente Sebastián Piñera llegó a Talcahuano para encabezar los actos conmemorativos, instancia en que se refirió al estallido social y los actos realizados por “violentistas” que se han producido desde el 18 de octubre de 2019.

“El terremoto y maremoto del 27F golpearon duramente el cuerpo de nuestra nación, pero fortalecieron el alma de nuestro pueblo”, dijo el mandatario, añadiendo que “lo que hemos vivido en estos últimos cuatro meses también ha golpeado duramente el cuerpo de nuestro país, pero no podemos permitir que debilite el alma de nuestro cuerpo, de nuestra sociedad”.

“Como Presidente de todos los chilenos, democráticamente elegido, nunca me voy a cansar ni voy dejar en convocar a todos nuestros compatriotas de sacar lo mejor de cada uno de nosotros en los momentos difíciles que estamos viviendo” dijo Piñera.

El jefe de Estado agregó que “necesitamos hoy más que nunca condenar sin ninguna duda y ambigüedad a la violencia y a los violentistas para poder recuperar el orden público, la seguridad ciudadana y el Estado de derecho”.

“Llamo a todos mis compatriotas a recoger lo mejor del espíritu del 27F, a sacar lo mejor de nosotros mismos y a no dejar que un puñado de violentistas -que no respetan a nada ni a nadie, que no quieren ni se rigen por las reglas de la democracia- terminen imponiendo sus términos”, concluyó Piñera.