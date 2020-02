La vida de Pablo Longueira después de dejar la política

Con una barba canosa y una identificación de “testigo”, Pablo Longueira reapareció este martes para declarar en defensa del ex senador Jaime Orpis (UDI), en el marco del caso Corpesca.

Y lo hizo con repercusiones: durante su testimonio ante el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, quien fuera candidato presidencial por la UDI aseguró que “hasta el año 2003, íntegramente (el financiamiento) era lo que hoy se llama boletas ideológicamente falsas. O sea que podríamos decir que, hasta ese año, todos los políticos chilenos eran corruptos”.

“Para qué son hipócritas, si este es un país de hipócritas. Todos sabían cómo se financiaban. Se pedían los recursos a la antigua”, agregó en su declaración que provocó la reacción de su ex partido.

En conversación con Radio Futuro, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que “no soy quién para criticar a Longueira. Yo creo que Pablo Longueira dice algo que es realidad”.

La comparecencia ante el tribunal por el caso de Orpis es la primera aparición pública de Longueira desde el 18 de diciembre de 2019, donde se dejó ver en el acto de apoyo al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que realizó la UDI una semana después de que el Senado aprobara la acusación constitucional contra el hoy ex secretario de Estado.

Si bien Longueira renunció a la UDI en 2016 cuando era investigado por el caso SQM, su vínculo con el gremialismo se reactivó de manera pública en abril de 2019, cuando participó como analista político en un encuentro de la Juventud UDI.

Según El Mercurio, su asistencia no fue mayormente difundida dado que se trataba de su regreso a actividades partidarias desde 2017, cuando participó en videos para el refichaje del partido.

En octubre pasado, además, Longueira ya había vuelto a hacer noticia en la política: La Segunda divulgó un supuesto mensaje de WhatsApp en que criticaba al gobierno de Sebastián Piñera. “Este gobierno cree que el relato es lo mismo que un eslogan. Como el eslogan es ‘Tiempos mejores’ la gente ya sabe que eso no llegó. Saben que no llegarán“, habría expresado el ex ministro de Economía en el texto.

Lobbista y consultor

A mediados de 2019, Pablo Longueira retomó sus actividades de lobby para conseguir la aprobación de su proyecto turístico Parque Austral, en la Región de Aysén, una red de parques desde el cerro Castillo hasta el monte Fitz Roy, con un canal en pleno Campo de Hielo Sur.

De acuerdo a la plataforma de Lobby, el ex parlamentario se reunió el 1 de abril con el entonces subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, en una conversación de 30 minutos como gestor de intereses de la consultora Asesoría LB SpA.

El tema tratado, según se registró en la plataforma, fue el desarrollo del proyecto en el tramo de la carretera austral desde Bahía Bahamondes a Bahía Pescado.

La consultora fue creada en diciembre de 2013, poco después que Longueira anunciara su retiro de la política a causa de una depresión que lo obligó a dejar la carrera presidencial de ese año. “Siento que he cumplido una etapa, y mis horizontes están en el sector privado, y de alguna forma retomar una actividad distinta a la que realicé en los últimos 35 años”, dijo al anunciar su alejamiento de la vida pública.

Fue entonces que, junto a su esposa María Cecilia Brinkmann, el ex candidato presidencial creó la sociedad que presta asesorías en el área económica, financiera y tributaria, además de análisis político y social. Esto se sumó a Inversiones Las Azaleas, creada por la familia Longueira Brinkmann en 2007.

Asimismo, en enero de 2019, el 28° Juzgado Civil de Santiago decidió cancelar la personalidad jurídica de la Fundación Chile Justo, la cual fue fundada en 2006 por Pablo Longueira y el diputado UDI Cristián Leavy, acogiendo la solicitud presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El tribunal explicó que la organización no entregó al Ministerio de Justicia documentos y sus balances financieros, obligaciones que deben cumplir todas las fundaciones sin fines de lucro. El abogado querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, señaló en 2018 que Chile Justo y otras fundaciones eran utilizadas por Longueira “como verdaderos palos blancos para triangular dineros ilícitos que eran pagados, en este caso, por SQM”.

Situación judicial

Los últimos tres años, Pablo Longueira ha estado en el ojo de la fiscalía. En 2017, se investigó una posible triangulación de dinero en distintas actividades de la UDI con la empresa Copra S.A., que fue formada en 1986 por Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Luis Cordero y Andrés Serrano, por dos préstamos que superan los $125 millones entre los años 2009 y 2013, cuando Longueira fue senador y luego ministro en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Lo anterior se enmarcaba en las indagatorias del caso SQM, donde el fiscal Pablo Gómez investigó al ex senador por cohecho en la tramitación de la Ley del Royalty Minero y por delitos tributarios, específicamente como facilitador de boletas “ideológicamente falsas”.

Fue en abril de 2019 cuando la justicia lo sobreseyó definitivamente por el caso. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que no se puede ejercer una acción legal en contra del ex ministro por los ilícitos tributarios, debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó denuncia o querella nominativa en contra del ex senador.

No fue el único caso en que Longeira salió beneficiado: en mayo de 2019, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago informó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Economía en la investigación por el caso Asipes, indagatoria que se inició en 2016 con la querella presentada por el sindicato de pescadores artesanales por cohecho agravado en la tramitación de la Ley de Pesca.