Jadue tras ataque: “Agradezco todas las expresiones de solidaridad”

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, tuvo palabras para el ataque con bombas molotov que sufrió mientras realizaba un conversatorio en Osorno.

El jefe comunal se encontraba en la iglesia luterana, cuando a través de una ventana lanzaron el artefacto incendiario al salón.

El hecho generó el repudio desde todos los sectores políticos, por lo que Jadue se valió de las redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

“Agradezco todas las expresiones de solidaridad, pues lo vivido nos debe llamar a trabajar con más fuerza y convicción para asegurar que el plebiscito del 26 de abril sea un hecho histórico, masivo y profundamente democrático!”, indicó.

Agradezco todas las expresiones de solidaridad, pues lo vivido nos debe llamar a trabajar con más fuerza y convicción para asegurar que el plebiscito del 26 de abril sea un hecho histórico, masivo y profundamente democrático! — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) February 28, 2020

Cabe recordar que la presidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se sumó a las palabras de condena por el ataque que afectó a Jadue, declarando que “nosotros como partido rechazamos profundamente cualquier tipo de violencia, sin importar de donde provenga o a quién afecta, incluida la violencia política, porque se trata de hechos que atentan directamente contra la democracia y que buscan inhibir el normal funcionamiento de las instituciones y amedrentar a las autoridades”.

La líder del gremialismo agregó que “aquí no importa si el ataque afecta a un dirigente de la UDI, de la DC o del PC; aquí no importan los colores políticos, ya que una sociedad democrática no se puede construir ni proyectar sobre la base de la violencia. Por eso es importante que todos, sin dobleces, comprendamos que restablecer el orden público es fundamental para poder avanzar en la agenda social que se está desplegando y que es lo realmente importante para los chilenos”.

A raíz del ataque contra Jadue, Van Rysselverghe fue clara en pedir que “es fundamental que se disponga del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para enfrentar a los grupos violentistas, que si bien son minoritarios, provocan un enorme daño a todo el país”.