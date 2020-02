Marcela Cubillos abre la puerta a participar de campaña por el rechazo: “Tengo la misión de asumir nuevos desafíos”

Lo que comenzó como un rumor al interior de La Moneda, donde se anticipaba la posibilidad de un cambio de gabinete, terminó en la renuncia de la ahora ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien dejó el cargo para ser sustituida por Raúl Figueroa, quien ocupaba el puesto de subsecretario de Educación.

Sin embargo, y antes de que la ex jefa de cartera pusiera un pie fuera de La Moneda, los medios de comunicación le consultaron por su futuro y por las razones que habría tenido para dejar su puesto.

Según contó Cubillos, lo hizo porque “Chile enfrenta en estos momentos definiciones fundamentales y yo tengo la decisión de asumir nuevos desafíos y ser parte activa en los debates que vienen. Son definiciones que obviamente van afectar nuestro futuro y el de nuestros hijos”.

Una frase que pese a no querer confirmar dejó la sensación de que estará en la campaña por el rechazo ante el plebiscito de entrada del 26 de abril para cambiar la actual Constitución.

Además, minutos después de su anuncio, uno de los rostros más reconocidos del rechazo, la timonel de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, confirmó esta alternativa desde su cuenta de Twitter.

“Valiente decisión de Marcela Cubillos. Una mujer con coraje y convicción, que ahora asumirá rol clave en la campaña #YoVotoRechazo, y que será un gran aporte para convencer a los chilenos de que el camino para mejorar el país no es una nueva Constitución ni una hoja en blanco”, dijo la senadora UDI.

Confirmaría pronto participación en el “rechazo”

Pese a las frases de la presidenta de la UDI, durante la pauta de prensa la ahora ex ministra Marcela Cubillos fue más cautelosa y se limitó a decir que “cuáles desafíos, de qué manera y en qué momento, creo que para eso hay espacio y tiempo para conversarlo, pero no desde acá como ex ministra de Educación. Lo que haga lo tenemos que conversar en otro lugar, más adelante”.

Además, aseguró que no fue una decisión tomada a la rápida ya que “lo veníamos conversando con el Presidente desde hace meses.

“Siempre se están renovando los desafíos en materia de gestión y de educación, por mi parte y el Presidente lo sabe, que ante las definiciones que estamos enfrentando tengo la decisión de asumir nuevos desafíos”, complementó.

Eso sí, la ex titular de Educación negó haber tenido reuniones con otros rostros ya vinculados al rechazo. “No es verdad, no tuve ninguna reunión con el ex ministro Chadwick ni con la ministra Cecilia Pérez”, concluyó Cubillos.

Agradezco al Pdte @sebastianpinera la oportunidad de trabajar por Chile en su Gobierno. Felicito a @raulfiguersa por su merecido nombramiento. Chile enfrenta definiciones fundamentales y tengo la decisión de asumir nuevos desafíos y ser parte del debate que viene. pic.twitter.com/k4iAAYjzLZ — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) February 28, 2020