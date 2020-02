Sebastián Piñera: “Algunos quieren incendiar la Quinta Vergara”

En medio de las actividades por la entrega del bono marzo, el Presidente Sebastián Piñera se refirió nuevamente a los hechos de violencia que se han dado en el marco del estallido social, asegurando así que hay que “quieren incendiar la Quinta Vergara”

En un video subido a la página oficial de Facebook de Sebastián Piñera, se ve al mandatario hablando en la casa de Bárbara y Gladys, beneficiarias del aporte familiar permanente. En ese contexto, la conversación giró hacia la situación política de Chile y qué esperar en marzo.

“Estábamos reunidos con la fuerza de orden. Hoy viernes es el último día de Festival y algunos quieren hacer, incendiar la Quinta Vergara”, dice Piñera.

En la misma línea, Piñera agrega que en los próximos días además “es la vuelta de vacaciones, ¿qué va a pasar con las carreteras? Van a volver a quemar las estaciones, volverán a hacer barricadas. Después viene el super lunes. El día de la mujer, el 8 de marzo”.

Piñera concluye la conversación asegurando que “la inmensa mayoría de chilenos quiere paz, no quiere violencia, no quiere odio. Lo que pasa es que es una mayoría silenciosa. Y la minoría le impregnan miedo a los demás”, recaclando que “ningún problema se resuelve quemando el país”.

Cabe recordar que, en el contexto de la conmemoración de los 10 años del 27F, Piñera afirmó que “necesitamos hoy más que nunca condenar sin ninguna duda y ambigüedad a la violencia y a los violentistas para poder recuperar el orden público, la seguridad ciudadana y el Estado de derecho”.

“Llamo a todos mis compatriotas a recoger lo mejor del espíritu del 27F, a sacar lo mejor de nosotros mismos y a no dejar que un puñado de violentistas -que no respetan a nada ni a nadie, que no quieren ni se rigen por las reglas de la democracia- terminen imponiendo sus términos”, concluyó el Mandatario.