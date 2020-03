Piñera se prepara para marzo: “Si estimara necesario establecer estado de emergencia para proteger el orden público, lo vamos a hacer”

Ad portas del conocido “Súper lunes”, el presidente Sebastián Piñera, se refirió en una entrevista en televisión a las medidas que adoptarán como gobierno para un movido marzo, donde se prevén una decena de movilizaciones por el estallido social.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el jefe de Estado detalló que, a diferencia de octubre pasado, el gobierno se encuentra mejor preparado. Esto conlleva una mayor dotación de Carabineros y una mejor tecnología, asegurando que hubo asesorías de policías del extranjero. A eso, agrega que “tenemos equipamientos, más carros lanzaaguas, mucho más y hemos buscado esta ayuda en todo el mundo”.

En relación a no haber podido controlar el orden público desde el pasado 18 de octubre, Piñera responsabilizó a “una ola de violencia simultánea en muchas ciudades de Chile”, lo que implicó una mayor demanda de dotación policial.

Sin embargo, detalla que “hoy hay más carabineros porque reincorporamos a algunos que se había retirado recientemente, porque adelantamos los egresos de los oficiales y suboficiales de carabineros y la PDI”.

Sobre la violencia vivida en las calles, se refirió a ciertas actitudes de parte de la oposición de no condenar los hechos delictivos: “Determinados sectores políticos, especialmente la izquierda, no ha condenado con claridad la violencia: la ha amparado, la ha avalado, la ha justificado, y eso es un problema (…) Sí a las manifestaciones pacíficas porque eso es un derecho, y al gobierno le corresponde proteger a esas manifestaciones; no a la violencia en ninguna de sus formas”.

En la misma línea, el presidente Sebastián Piñera expresó en la entrevista que “si hay algo que me duele, es esta violencia desatada, estos delincuentes que han tomado las calles, que no respetan a nadie, que están dispuestos a dañar el metro, dañando a la clase media, por supuesto que estoy dispuesto a aplicar todos los instrumentos dentro del marco de la ley”.

Violación a los DDHH

Sobre los hechos de violación a los derechos humanos ocurridos desde el pasado 18 de octubre, Piñera reconoció que “en Chile hay 60 mil carabineros, algunos de ellos cometieron excesos, no respetaron los protocolos, hicieron uso abusivo de la fuerza, todos esos casos están en fiscalía y están siendo investigados por los tribunales”.

“Yo condeno los atropellos a los derechos humanos, por eso la política del gobierno es de inmediato los antecedentes a la fiscalía para que sean investigados y posteriormente juzgados por los tribunales”, detalló el jefe de Estado.

En relación a ello, Piñera indicó que no se puede responsabilizar a la institución completa por la irresponsabilidad de algunos y agregó en la entrevista que “no podemos culpar a la institución entera. No confundamos carabineros de Chile que tiene 60 mil efectivos con los abusos que puedan haber cometido algunos de ellos”.

De cara al Plebiscito

Sobre el plebiscito que se realizará el próximo 26 de abril, el mandatario señaló en la entrevista que “nosotros somos garantes del plebiscito, tenemos que asegurar un plebiscito pacífico, transparente, participativo”.

Asimismo, aseguró que cualquiera sea el resultado, el Gobierno lo respetará como tal y lo implementará adecuadamente.

Por lo mismo, es que hizo un llamado a la unidad: “Necesitamos unirnos contra la violencia, si seguimos amparando, respaldando, y yo creo que hay una parte de la izquierda chilena que no es democrática, que no condena la violencia y que no está causando grave daño. La otra parte de la oposición ha ido mucho más dialogante y colaboradora, pero tenemos que unirnos todos para sacar adelante las leyes para garantizar el orden público”.

Cánticos en su contra: “Me produce mucho dolor” Sobre los cantos que se han escuchado en las calles, lo que se vio también evidenciado en la última versión del Festival de Viña del Mar 2020, el Presidente declaró en la entrevista sentirse apenado por esta situación.

“Me produce mucho dolor y pena. Es una acusación muy injusta (comparación con Pinochet) (…) El respeto a los derechos humanos y a la vida es algo sagrado”, puntualizó.

El mandatario, en relación al Estado de Emergencia decretado anteriormente, señaló: “Si yo estimara que es nuevamente necesario establecer estado de emergencia para proteger el orden público y proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer”.

Finalmente, declaró que “el desenlace del 18 de octubre aún no está escrito y depende de nosotros… Yo estoy luchando para que el desenlace del 18 de octubre sea un mejor Chile”.