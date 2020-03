Padre de Gabriela Alcaíno por dichos de Piñera: “Son palabras desafortunadas”

Fabián Alcaíno, el padre de Gabriela Alcaíno, se refirió a las palabras pronunciadas por el Presidente Sebastián Piñera al momento de promulgar la ley que amplía los delitos de violencia de género, conocida como Ley Gabriela.

En el acto realizado en La Moneda, Piñera indicó que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar en respaldar y evitar que esos hechos sigan ocurriendo”.

Estas declaraciones generaron rechazo inmediatamente, desde todo el espectro social y político, como del propio padre de Gabriela Alcaíno, quien se encontraba en la misma ceremonia en la que Piñera dijo estas frases.

En entrevista con radio Cooperativa, Fabián Alcaíno lamentó las palabras del mandantario, señalando que “son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”.

“Desafortunadamente, este tipo de hombres (quienes abusan) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos”, insistió el padre de la joven asesinada por su ex pololo en 2018, quien también asesinó a Carolina Donoso, madre de Gabriela.

Asimismo, reconoció que durante la ceremonia no se percató de los dichos del Presidente Piñera. “La emoción es tan grande cuando se está promulgando la ley que es en honor de una hija, que uno pierde la noción de muchas cosas”.