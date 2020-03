Piñera y abusos: “Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad”

El Presidente Sebastián Piñera aclaró sus dichos sobre los abusos durante la promulgación de la Ley Gabriela en La Moneda y precisó que “jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad”.

Cabe recordar que afirmó que “a veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”, generando una amplia polémica.

Incluso debió salir la ministra de la Mujer, Isabel Plá, quien expresó que “el Presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer, el Presidente lo que ha dicho, ‘sepan las mujeres, sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes de Estado’, eso es lo que ha querido decir”.

“Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres”, explicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

Este lunes en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la denominada “Ley Gabriela”, que tipifica como femicidio el asesinato de una mujer por parte de su pareja o ex pareja, pese a que no exista convivencia.

La ley aumenta las sanciones por violencia de género ejercida contra las mujeres, como los delitos de femicidio por causa de género y femicidio íntimo.

Los condenados por este tipo de ilícitos arriesgarán penas de presidio mayor en su grado máximo (15 años) a presidio perpetuo calificado (un mínimo de 40 años de cárcel).