VIDEO | Mike Tyson se emociona al recordar su pasado: “Estoy vacío y no soy nada”

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson se emocionó hasta las lágrimas en una entrevista en donde admitió que sentía mucha nostalgia de su pasado como púgil, en donde logró brillar pese a las grandes polémicas que tuvo en su carrera.

En un diálogo junto al también legendario Sugar Ray Leonard, el que fue publicado en su podcast Hotboxin’ with Mike Tyson, el ex campeón de los pesos pesados se quebró al reconocer que aún piensa en sus días en el ring.

“Conozco el arte del combate, el de la guerra, eso es todo lo que estudié. Por eso era tan temido, por eso tenían miedo de mí cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador y nací para eso. Ahora, esos días se fueron, estoy vacío y no soy nada… además, trabajo el arte de la humildad”, afirmó.

Tyson siguió con su reflexión y afirmó que “esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo echo de menos. Porque a veces me siento como una ‘perra’, porque no quiero que esa persona salga porque si sale, el infierno vendrá con él. Y le tengo miedo”.

Cabe recordar que Mike Tyson dejó el boxeo en 2005, tras caer en un combate contra Kevin McBride.