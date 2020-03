Intendente del Maule llama a la calma y pide a alcaldes no volver a suspender las clases en la región

Operativos, despliegues médicos y hasta la suspensión de clases en algunas comunas del Maule, fueron parte de las consecuencias que trajo la detección del primer caso de coronavirus en nuestro país. Sin embargo, con el panorama más claro el intendente de la región, Pablo Milad, llamó a la calma.

Según dijo la autoridad regional en un punto de prensa, “aquí no tenemos una epidemia masiva y no se ha masificado, sólo llamar a la calma, para no generar esta psicosis de pánico”.

Por ello, recomendó “no suspender las clases, solo que capaciten a sus niños y a sus familias, para que puedan tener la prevención necesaria en el único caso que tenemos”.

Sobre todo porque durante este martes los alcaldes de la Municipalidad de San Javier y de Hualañé optaron por atrasar el inicio del año escolar en sus comunidades, pese a que se había programado comenzar las clases durante este miércoles.

De momento no se suspenderán actos masivos

Pablo Milad utilizó sus redes sociales para reiterar su llamado a la calma y agregar nuevos antecedentes. Según recordó, “ya se han activado todos los protocolos correspondientes”, los cuales, “no contemplan la suspensión de actos masivos”.

Por otra parte, el intendente de la Región del Maule también explicó que siguen trabajando en “la trazabilidad del primer paciente”.

Durante ayer se supo que se trata de un médico de 33 años que recorrió gran parte de Asia y Europa antes de su regreso a Chile el 25 de febrero. También, que una vez en Santiago se trasladó en bus desde la Estación Central hasta Talca, donde de reunió con amigos y doctores de la zona. Esta mañana fue dado de alta.

El seguimiento involucra “desde su salida de Madrid, con sus compañeros de viaje en el avión, compañeros de viaje en el bus a Talca, se va a evaluar a todos los pasajeros, con todas las personas que tuvo contacto hasta este minuto, por eso es necesario este estudio”, explicó Milad.