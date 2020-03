Diputados de oposición trabajan en proyecto para prohibir uso de animales en protestas

“Es una demanda ciudadana”, fue lo primero que destacó un grupo de diputados de la oposición para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto de ley a ingresar la próxima semana a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja. Esta vez, la idea es prohibir el uso de animales por parte de personal policial para controlar el orden público.

De aprobarse la iniciativa, Carabineros de Chile no podría utilizar a su dotación canina, ni policía montada a caballo durante las manifestaciones porque estaría “incurriendo en maltrato animal”.

Al menos así lo explicó la diputada del PPD, Cristina Girardi, quien aseguró que “es innecesario someter a caballos y perros a situaciones como el uso de bombas lacrimógenas”, pues, “genera un estrés brutal para los animales, todo por satisfacer necesidades humanas”.

Eso sí, la parlamentaria advirtió que se podrán seguir llevando a las manifestaciones los denominados “animales de servicio”, como los perros lazarillos. “Aquí queremos ir en contra del mal uso de animales, por ejemplo, en el restablecimiento del orden público”, complementó Girardi.

¿Dónde la policía podría hacer uso de los animales?

Según explicaron los parlamentarios, la idea tampoco es cesar por completo el uso de animales por parte de las policías, sino que “modificar el actual reglamento para limitar su uso”.

“Pueden tener animales -como perros y caballos-, pero en las zonas y contextos que corresponda como zonas rurales y pasos fronterizos. No queremos que se les genere un sufrimiento innecesario, ya que incluso hay casos concretos de perros que han muerto por comer e inhalar gases lacrimógenos”, dijo otro de los parlamentarios que apoya la iniciativa, Tomás Hirsch (PH).

Por último, la diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, agregó que “tampoco nos oponemos a que se ocupen en la búsqueda de drogas, o en el trabajo con niños”.

Además contó que “yo personalmente que he estado en la Plaza de la Dignidad, he visto como algunos caballos se quiebran sus tobillos, como les llegan perdigones, como inhalan gases tóxicos y es lamentable para quienes somos animalistas. Los animales no tienen conciencia, ni forma de defenderse y este proyecto se hace cargo de ellos”.