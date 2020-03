Javiera Blanco y querella en su contra: “Nunca he recibido gastos reservados”

Javiera Blanco, ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de Carabineros, reaccionó a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su contra y aseguró que “nunca” ha recibido gastos reservados.

“Tal como lo he señalado anteriormente, nunca he recibido gastos reservados y así lo he hecho saber en la causa”, aseveró Blanco según consigna Radio Bío-Bío.

“Como permanentemente lo he hecho, y sin duda alguna, seguiré colaborando con la justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo por estos días. En los procesos en que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido”, argumentó.

Asimismo destacó que “haber presentado mi renuncia al CDE en su momento, precisamente fue en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias”.

Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de tres exgenerales directores de Carabineros, por el delito reiterado de malversación de fondos públicos, falsificación y uso de instrumento público falso.

Se trata de Eduardo Gordon (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018).

Asimismo, la acción judicial apunta contra la ex ministra Blanco, quien fue consejera del CDE entre febrero de 2017 y octubre de 2018.

Además, la denuncia apunta a otros 10 ex uniformados, entre los que se encuentran los generales (r) Iván Whipple Mejías, ex director de Finanzas; Flavio José Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; Aladino Francisco Alfaro Herrera, Jefe Zona Santiago Este; y Carlos Carrasco Hellwig, el ex director de Personal.