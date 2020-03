Recomendaciones caseras para prevenir el coronavirus

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas del coronavirus se asemejan al resfriado común. Estos incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. En casos más severos, puede haber una infección que cause neumonía, falla renal e incluso la muerte. En conversación con EL DÍNAMO, Rodrigo Cruz Choappa, médico infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, expresó que la medida más importante es lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. En ese sentido, dijo que, si la persona se ve imposibilitada de lavarse las manos, utilice un desinfectante tipo alcohol gel. 1.No hacer tu propio alcohol gel Respecto a la falta de stock de este tipo de desinfectantes, el médico descartó recomendar que las personas hagan su propio alcohol gel como han sugerido en algunos sitios de internet y redes sociales, ya que las personas no necesariamente conocen las proporciones correctas.

2.Evitar pañuelos de papel

“También recomendaciones básicas para esta y otras enfermedades respiratorias son el taparse la boca al toser y estornudar, o toser en el brazo, evitar los pañuelos de tela y usar pañuelos desechables, y lavarse las manos después de hacerlo”, expresó el académico.

Llamó a evitar el uso compartido de paños o toallas de tela, por ejemplo, en oficinas. “Es mejor utilizar toallas de papel, y, cuando se utilizan elementos comunes como platos y vasos, lo ideal es que se laven con un poco de cloro“, afirmó Choappa, recordando que también es importante limpiar las superficies con este implemento.

“En el comercio ya venden cloros que están diluidos y algunas toallas de papel con cloro para limpiar las superficies como escritorios y mesas. Lo importante es que, antes de pasar un paño o toalla con cloro, se debe limpiar la superficie: que no haya tierra, polvo o restos orgánicos como comida”, agregó el médico.

3.No usar mascarillas si no es necesario

Asimismo, hizo un llamado a la población a no usar mascarillas si no es necesario. “Tanto las mascarillas N95 como las quirúrgicas son para pacientes que tienen una enfermedad respiratoria u otra condición de salud, además para el personas de hospitales y clínicas”, expresó.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud aconseja (OMS) hacer un uso racional de las mascarillas para “evitar el derroche innecesario de recursos valiosos y el uso indebido” de la herramienta que se utiliza fundamentalmente en hospitales y clínicas, además de pacientes oncológicos e inmunodeficientes, entre otros.