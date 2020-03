Ex ministra Cubillos por paridad: “Legislar para la galería nos va a traer muchos problemas”

La ex ministra de Educación Marcela Cubillos calificó de “mala, independiente de quien la haya aprobado” la paridad de género despachada por el Congreso para el proceso constituyente. Según la ex secretaria de Estado, “mete la mano en la urna y afecta a los resultados. Afecta el derecho a elegir de las personas”.

“Se legisló de muy mala manera. Legislar para la galería nos va a traer muchos problemas. Los políticos deben ser capaces de abstraerse (…) hoy se legisla para la galería, para la presión del minuto, sin poner esa pausa, sin atreverse a ir contra lo que está presionando redes sociales o la galería físicamente en el Congreso”, agregó durante una entrevista con Radio Agricultura.

Esto, pues, para Cubillos “la paridad y el equilibrio de participación de mujeres por supuesto que es algo deseable, pero se podía elegir de muchas formas mejores, y se eligió la peor de todas las fórmulas”.

“Se van a lavar las manos”

Según la otrora ministra de Educación, la fórmula elegida durante esta semana por el Congreso para darle paridad al proceso constituyente mostrará sus falencias por sí sola.

“Cuando se vean los resultados, se van a lavar las manos (…) esta fórmula no va a tener autores”, destacó Marcela Cubillos.

Frente a los dichos de algunos parlamentarios de oposición quienes aseguraron durante la discusión de la paridad que “es una demanda ciudadana”, la ex ministra afirmó que “el rol de un parlamentario, el rol de un político, no es simplemente ser un parlante, ser un micrófono de lo que la calle grita, lo que la gente grita, lo que las redes sociales gritan, sino que tienen que también ser capaces de poner una pausa, de conducir, y de repente a atreverse a enfrentar quizás una pifia de la galería, que no es tan malo”, finalizó Cubillos.