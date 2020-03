El alto contingente policial y el plan de apoyo entre manifestantes para el 8M

Una convocatoria similar o superior a la del año pasado es la que esperan que se concrete las organizaciones feministas para la marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que se realizará el próximo domingo.

Ante esto, las autoridades y especialmente Carabineros ya prepararon las medidas de seguridad que se aplicarán durante la marcha que inaugurará las manifestaciones masivas en el país.

La generala de Carabineros, Berta Robles, explicó que la marcha que se producirá ese día, la que partirá en Plaza Baquedano y pasará por la Alameda, contará exclusivamente con funcionarias mujeres de orden y seguridad, a fin de que la manifestación se desarrolle con la mayor tranquilidad posible.

“Esto es una forma de conmemorar y acompañar con nuestro trabajo el despliegue. Pensamos que la manifestación va a ser solo de mujeres y qué mejor que mujeres cuidando mujeres”, indicó Robles.

En ese sentido, señaló que al no haber podido concretar una reunión con las organizadoras se generan dificultades. “Cuando uno logra estas reuniones de coordinación puede entregar antecedentes tan importantes como: ¿Qué pasa si se pierde un niño? ¿Dónde va a ser acogido? ¿Quién lo va a recibir?, ¿y si una persona que se está desplazando en la manifestación se siente mal y necesitamos evacuarla con ambulancia? Todos esos antecedentes no los vamos a poder tener coordinados debidamente porque no se logró lo necesario”.

Además, destacó que Fuerzas Especiales de Carabineros van a estar disponibles, aunque en un lugar apartado de la manifestación y solo intervendrán en caso de ser necesario.

De acuerdo a lo informado por la institución, se desplegarán 1.700 efectivas de Carabineros a lo largo del país con el fin de mantener el orden público entre las manifestantes del 8M.

Apoyo de organizaciones a manifestantes

Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora 8M, explicó a EL DÍNAMO cómo se han organizado junto a otras entidades feministas, territoriales y dirigentas sindicales para la marcha que se realizará este fin de semana.

“Desde esa diversidad estamos levantando la marcha del 8 de marzo que está convocada a las 12 del día en la Plaza de la Dignidad. La idea de que sea a esa hora es que lleguen las marchas que se van a realizar en las distintas asambleas territoriales a este punto de encuentro”, asegura Manzi.

Consultada sobre si están tomando medidas u organizándose ante una posible represión policial, la vocera reveló que “estamos levantando distintas estrategias de autocuidado, por supuesto con la articulación de abogadas, particularmente con Abofem (Asociación de Abogadas Feministas), quienes están haciendo el acompañamiento de autocuidado legal para esta manifestación”.

Sobre esto, Camila Troncoso, directora de Derechos Humanos de Abofem, contó a EL DÍNAMO que en el caso de que existan detenciones “nos vamos a repartir por las comisarías y vamos a constatar el estado de las detenidas y llevar un registro; verificar que se encuentren en buenas condiciones y que no hayan sufrido torturas, tratos inhumanos, etc”.

“Cuando se verifica que han ocurrido alguna de estas situaciones, es comunicar de forma inmediata, se levantan las alertas con las demás organizaciones de Derechos Humanos que estamos trabajando. Estamos en coordinación con la Defensoria Jurídica de la Universidad de Chile; la Comisión Chilena de Derechos Humanos; la Coorporación Jurídica 4 de agosto; el Eje Dignidad, que es una asociación”, detalló.

“La idea es levantar las alertas, comunicar inmediatamente al Ministerio Público y a al Defensoría Penal Pública también, ya que si son detenidas y pasan a control de detención después van a tener audiencias al día siguiente. Entonces es bueno estar informando a las defensoras y defensores penales públicos que van a estar en las audiencias”, agregó.

En el caso de que se constaten estos hechos in situ, “en general lo que hacemos es realizar recursos de amparo de inmediato, para que se constituyan los jueces de garantía en ese momento y determinen -por ejemplo- la liberación de una persona o el traslado a otros lugares para que no se sigan cometiendo las violaciones a los derechos”.

Camila Troncoso contó que también se están organizando con el Instituto de Derechos Humanos (INDH), considerando que éstos “tienen facultades que les permiten, por ejemplo, ingresar a las comisarías, lo que nosotros como organización no tenemos”.

“Ellos (INDH) trabajarán en dupla este 8 y 9 de marzo, y la idea es que nosotras le avisemos de las situaciones que se vayan dando para que se trasladen a las comisarías”.

Sobre cómo esperan que se desarrolle la manifestación del 8M, la directora de Derechos Humanos de Abofem explicó que esperan que sea una manifestación masiva tal o más de lo que fue la de 2019, en la que participaron cerca de 800 mil personas a nivel nacional.

“La del año pasado fue una de las más masivas que se realizaba desde hace mucho tiempo. En general, y en el contexto siempre de las manifestaciones del 8 de marzo, la violencia y la represión suelen disminuir. Esperamos que ese sea el caso, pero como está el contexto actualmente no sabemos (…) yo honestamente creo que igual va a haber represión, como ha ocurrido desde el estallido social y por eso mismo estamos intentando hacer estar coordinaciones para prevenir”.