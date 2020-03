Presentan recurso contra Guevara y Rozas por actuar de carabineros en marcha por el rechazo

El abogado Luis Mariano Rendón presentó un recurso de protección contra el general director de Carabineros, Mario Rozas, y del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara por el actuar de los efectivos policiales durante las marchas por el rechazo a una nueva Constitución.

Esto, luego de que se destinaron carabineros para que escoltaran a grupos armados que marcharon durante el pasado sábado por las comunas de Las Condes y Providencia.

Según lo consignado por Radio Bio Bío, el abogado presentó la acción judicial por los hechos ocurridos el 7 de marzo, donde se registraron varias personas heridas tras enfrentamientos con una especie de “primera línea” del rechazo.

“La acción de la policía, de brindar protección a grupos civiles armados y encapuchados que atacan transeúntes, implica, en primer término, una amenaza en contra de mi derecho a la integridad física, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, en tanto transeúnte habitual de los sectores céntricos de la ciudad y persona relativamente conocida en términos públicos por mi accionar a favor de los derechos ambientales, humanos y de los cambios democráticos. Por ello me encuentro en riesgo de ser atacado por estos grupos civiles armados protegidos por la policía”, señaló el abogado, de acuerdo al mencionado medio.

En ese contexto, el defensor pide que se declare que Carabineros ha vulnerado la Constitución al “acompañar, escoltar y proteger a los grupos armados del Rechazo”.

Además, de solicitó una orden de no innovar para que Carabineros y Guevara no otorguen protección a grupos armados y exigir la entrega de las armas utilizadas por los mencionados manifestantes.

“En el caso que se denuncia no solo Carabineros no exigió la entrega de los utensilios que portaban estos grupos armados del Rechazo, sino que además los acompañaron y protegieron mientras blandían sus armas y atacaban con ellas a los transeúntes.El actuar policial es entonces claramente ilegal. Este recurso está dirigido también contra el Intendente Metropolitano, pues de acuerdo a la Constitución, la ley y el decreto que regula las reuniones en el espacio público, esa es la autoridad que debiese supervigilar la labor policial y ello evidentemente no está ocurriendo, a juzgar por el comportamiento arbitrario, antijurídico y politizado de Carabineros al proteger a los grupos armados del Rechazo”, se destaca en el recurso presentado por el profesional.