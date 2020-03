Presidentes del Congreso citan a reunión para tener un plebiscito “democrático y pacífico”

A una reunión extraordinaria llamaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Jaime Quintana (PPD) e Iván Flores (DC), para conversar con los timoneles de los partidos firmantes del “Acuerdo por la paz y una nueva Constitución” del 15 de noviembre. ¿La idea? Que se comprometan a un plebiscito “democrático y pacífico”, ante los recientes hechos de violencia en nuestro país.

Al respecto, la máxima autoridad de la Cámara Alta indicó a Tele13 Radio que para garantizar el cumplimiento del plebiscito, “se requieren condiciones positivas y un ambiente positivo”, por ello es que citó a los jefes de partidos para hoy a las 11.30 horas.

Esto, luego que durante el fin de semana el periodista Rafael Cavada fue agredido por simpatizantes del “Rechazo”. “Claramente fue un sector extremo respecto del cual alguien tiene que hacerse responsable, partiendo por Carabineros que claramente acompañó a ese grupo de manifestantes”, dijo el presidente del Senado.

“Era un grupo violento que estaba golpeando gente en la calle y sin embargo no pasó nada (…) el tema es cómo generamos condiciones para que esos hechos no se repitan. A quienes nos interesa el Plebiscito, estén donde estén, claramente no pueden propiciar acciones de violencia”, continuó.

Gasto de las campañas

Además contó que instará a los timoneles de partidos para iniciar un debate en torno al gasto en las campañas políticas por el plebiscito del 26 de abril.

“Claramente es un irresponsabilidad del Gobierno no haber patrocinado un proyecto que presentamos con varios senadores de hacer extensiva las normas del gasto electoral también al Plebiscito”, detalló.

Esto, ya que según Quintana, “la pregunta que uno se hace es cómo está llegando plata al ‘Rechazo’, porque se ve mucho plata en todo Chile (…). Es cosa de escuchar las radios y ver otros medios de comunicación. Hay campañas muy desplegadas. Creo que aún estamos a tiempo para realizar algunas cosas”.

La máxima autoridad de la Cámara Alta adelantó que “no digo que vaya a salir necesariamente una declaración, pero por lo menos uno puede tener un cierto consenso básico, decir que a todos nos importa, que no se puede relativizar el Plebiscito, ni tampoco naturalizar hechos de violencia”.

“Esta no es cualquier reunión, es una reunión de los participantes del acuerdo del 15 y algo habrá que decirle al país respecto a cómo generamos mejores condiciones y un ambiente positivo para el Plebiscito de abril”, complementó Quintana.