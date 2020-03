Más de cien familias de Hualpén son relocalizadas en nuevas viviendas

En el marco del plan de relocalización impulsado por Enap, en conjunto con la Municipalidad de Hualpén y el Serviu, 104 familias ya se encuentran instaladas en sus nuevas viviendas ubicadas en distintas comunas del Gran Concepción.

Además, se espera que a fines de este año dicha cifra se duplique, llegando a completarse más del 70% del plan total, que considera un total de 290 hogares reubicados.

Cabe mencionar que el objetivo de este plan es reubicar a los vecinos de las poblaciones Villa y Nueva El Triángulo, aledañas a las instalaciones de Enap Refinería Bío Bío.

Nuevo hogar, nueva vida

Cristobalina Alarcón es una de las vecinas que, gracias a este proyecto pionero en el país, ya habita en su nuevo hogar, ubicado en el sector Peñuelas 3 de Hualpén.

“Estoy feliz en mi casa nueva, más grande y mejor equipada”, asegura Cristobalina, quien anteriormente vivía en el sector Villa El Triángulo. “Yo le aconsejo a mis vecinos que se sumen a esta solución”, dice. Su nieta Dayana agrega que la vivienda no sólo está mejor ubicada, sino que también cuenta con mayor acceso a locomoción.

A diferencia de Cristobalina, son varias las familias que han optado por mudarse a otras comunas, como San Pedro de la Paz, Coronel, Yumbel, Hualqui, Chiguayante.

Lilian Gómez y su familia son parte de quienes optaron por una nueva comuna: Chiguayante. Para Lilian, quien vive junto a su marido y una hija universitaria de 23 años, el cambio de casa significa concretar un sueño de años. “Nosotros siempre quisimos salir de allá, pero no lo veíamos posible, porque no teníamos los medios. Sin el apoyo de Enap, no habríamos podido lograrlo”, destacó Lilian.

Por su parte, Diego Alcalde, jefe del Departamento de Comunidades de Enap Refinería Bío Bío, destacó que “estas historias nos reafirman nuestro absoluto compromiso con avanzar en todo lo necesario para concretar el sueño de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Para llegar a la actual etapa, el plan consideró previamente un catastro físico y social de las familias involucradas, y luego continuó la regularización de los títulos de propiedad y la búsqueda de viviendas que permitieran una reubicación en Hualpén o bien en otras comunas del Gran Concepción. Para ello, las familias cuentan con un fondo de UF 1.400, aportado por Serviu y Enap.

En tanto, y con el objetivo de facilitar el proceso de cambio, Enap ha puesto ha puesto en marcha en los últimos meses un proceso de “acompañamiento” para acelerar y asesorar a los vecinos en sus postulaciones y trámites para adquirir sus nuevas viviendas.

“Una vez que la familia manifiesta su decisión de cambiarse, viene una espera de tres meses aproximadamente, desde su inscripción hasta que pueden irse a una nueva vivienda porque ya se encuentra el subsidio aprobado. Nuestro empeño está en hacer todo lo posible para que este proceso se realice de la manera más ágil y dentro de los tiempos definidos”, explicó Diego Alcalde.

En ese contexto, Marta Cárdenas, presidenta de la Junta de Vecinos Nueva el Triángulo afirma que efectivamente se han notado los avances durante el último año. “Estamos tranquilos, porque hemos visto que se ha ido cumpliendo el trabajo que se había prometido”.

“No podemos olvidar que este proceso requiere una serie de etapas y procesos que debemos cumplir y garantizar que se concreten de la mejor forma. Por eso, estamos permanentemente informando a los vecinos sobre los avances que se registran y que, estamos seguros, serán cada vez más durante este año”, recalcó Alcalde.