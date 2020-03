Presidente DC asegura que “hay una verdadera anarquía” en Carabineros

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, reaccionó a diversos hechos de violencia de Carabineros como la golpiza a un manifestante de la tercera edad en Santiago, y a la agresión al abogado DC, Mauricio Mass en San Felipe, quien fue rociado con gas pimienta directamente a la cara, cuando fue a exigir información sobre dos militantes detenidas.

“Tenemos a Carabineros de Chile desatados. Hay una verdadera anarquía y una anomia dentro de la institución. No hay liderazgo. Esto no solo es peligroso para los ciudadanos, sino que también es pésimo para la propia institución. Necesitamos recuperar a Carabineros como una institución que actúa legítimamente. Esto es necesario para el país y nuestra sociedad, pero para que esto ocurra se requiere un liderazgo distinto y tener a un General Director de Carabineros que tenga las competencias, carácter y atributos para poner orden en la institución y respetar los derechos humanos”, indicó el timonel de la DC.

En esta misma línea, agregó que “ayer me comuniqué con Mauricio Mass. Primero, quiero decir que estamos orgullosos de muchos abogados y abogadas democratacristianos y democratacristianas defendiendo los Derechos Humanos, acompañando a los detenidos, resguardando sus derechos. En San Felipe, Mauricio Mass, fue golpeado, atacado y se le lazó gas pimienta sólo por preguntar por los detenidos; dos de ellos mujeres militantes de la DC. Claramente en el video no hubo ninguna provocación”.

Además, advirtió que “que es fundamental que los profesionales del Derecho puedan ejercer su labor y asistir adecuadamente a los detenidos. Sin derecho a la defensa no hay Derechos Humanos, por lo tanto, esto es indispensable. Vamos a evaluar junto con Mauricio Mass la posibilidad de hacernos parte de alguna acción judicial, porque claramente no bastan las declaraciones. Si es necesario, llegó el momento de enfrentar a carabineros en tribunales por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los Derechos Humanos”

Por otra parte, Chahin aseguró que “Carabineros ha tomado partido. Vemos cómo cuidan a los encapuchados del Rechazo, los acompañan y los protegen, los que actúan en la más completa impunidad. Carabineros debe darles las mismas garantías a todos los chilenos, no puede tomar partido, no puede estar en un bando. Cuando Carabineros estuvo en un bando, eso se llamaba dictadura. Hoy estamos en democracia y si la queremos cuidar una de las primeras señales es que Carabineros no puede tomar partido de un punto de vista político, debe tener un actuar legitimo respetando los DD.HH. y su reglamento.

Finalmente, el timonel DC señaló que “hoy tenemos un pésimo gobierno, que ha demostrado una incapacidad política, de establecer el orden público y la paz social, pero sobre todo una incapacidad de hacerse cargo de los problemas y de sintonizar con la gente, de escuchar, de ponerse en el lugar del otro. Vemos a un Presidente que todavía, después de más de cuatro meses, no entiende ni la naturaleza, ni la profundidad de lo que está viviendo nuestro país. Piñera está absolutamente en una burbuja y tiene que hacer una rectificación de su conducta”.