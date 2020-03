La austera conmemoración del segundo año de Piñera y las complejidades para terminarlo

En una ceremonia austera y acompañado por la Primera Dama, Cecilia Morel, el Presidente Sebastián Piñera conmemorará hoy a las 9.00 horas el segundo aniversario desde que asumió su mandato en marzo del 2018, así como también, los 30 años de gobiernos democráticos en nuestro país.

Una instancia diferente a la vivida en el aniversario anterior donde incluso se celebró con la realización de un evento masivo, pero que también, obliga a pensar en cómo el Presidente ha usado su tiempo en el poder y qué tipo de gestión realizará en los dos años restantes de su mandato. Siguiendo esta lógica, el sociólogo y experto en política, Eugenio Tironi, hizo su propia evaluación de los dos primeros años de la administración Piñera.

“Han pasado tantas cosas que es muy difícil. A juzgar por los resultados no es buena mi evaluación. Es evidente que hay una sociedad que lo ha rechazado, que se ha revelado y buena parte de sus planes no se han podido cumplir. Es una evaluación derechamente negativa“, afirmó a EL DÍNAMO.

Eso sí, Tironi destacó el “evidente” cambio de agenda que ha tenido el Gobierno desde el estallido social para “mantener una paz social básica”, pues, “prefiero a un Presidente y un Gobierno que se adapta, a uno que da testimonios y que va a la crucifixión o martirio”.

“El Presidente ha actuado en función de retomar la gobernabilidad y no por lealtad ideológica, ahora si lo hace bien o mal es algo que cada quien debe juzgar. Por lo menos no ha venido acentuando el colapso, sino que las medidas adoptadas no sólo por el Gobierno sino que la gente lo ha guiado”, explicó.

Los números y desafíos para Piñera

En cuanto a los proyectos y promesas realizadas por el Gobierno del Presidente Piñera durante estos dos años de gestión, la plataforma Ciudadanía Inteligente presentó su informe “Del dicho al hecho” que evidenció el cumplimiento del 34% de las promesas de su programa y un 64% de los anuncios realizados durante el estallido social.

De acuerdo al estudio, el programa de gobierno que presentó el Presidente Sebastián Piñera se basó en 256 promesas legislativas, de las cuales 25 fueron cumplidas totalmente y 133 no avanzaron en el Congreso.

También el Gobierno hizo 53 anuncios de carácter legislativo en cadenas nacionales, discursos y declaraciones emitidas en actividades oficiales de prensa que mencionaban la situación de movilizaciones en Chile. Del total, 20 fueron cumplidos al 100% y 9 no han tenido ningún tipo de avance.

Cifras que para la coordinadora de Proyectos de Ciudadanía Inteligente, Auska Ovando, muestran que “cuando la ciudadanía presiona, los gobiernos cambian sus prioridades, aunque los anuncios no necesariamente satisfacen las demandas ciudadanas”.

“Por ejemplo, mucho de lo que se ha anunciado respecto a Carabineros refiere a la modernización de la gestión institucional, cuando el problema de violencia estatal y violaciones a los derechos humanos está dominando la discusión pública”, complementó.

Sin embargo, para Eugenio Tironi estos datos son una muestra del enorme desafío que enfrentará Piñera de cara los próximos dos años de su gestión.

Según comentó, “es complicado saber cómo enfrentarlo, porque hay una exaltación social, una crisis de autoridad evidente a todos los niveles”, pero también, “porque hay reformas en marcha muy complejas de diseñar y de implementar”.

Finalmente, Tironi recordó que “además porque está todo el proceso constituyente. También sumarle el coronavirus con todos los efectos económicos y que agrega una dosis muy importante de impredecibilidad”.