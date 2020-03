El intenso debate entre oficialismo y oposición por violaciones a los derechos humanos durante programa radial

Hasta el programa radial El Primer Café de Cooperativa llegaron cuatro reconocidos representantes del oficialismo y oposición: Claudio Orrego (DC), Juan Andrés Lagos (PC), Claudia Nogueira (UDI) y Luz Poblete (Evópoli), quienes debatieron sobre la violencia durante el estallido social, incluyendo la proveniente desde los movimientos por el rechazo y de las violaciones a los derechos humanos.

Pese a que la conductora, Cecilia Rovaretti, intentaba encauzar las distintas opiniones, a ratos la comunicación se hizo imposible. De hecho, la periodista utilizó varias veces la frase “por favor de a uno” para repartir los tiempos de argumentación.

El tema que más efervescencia generó entre los panelistas fue el debate sobre si ha existido o no violación a los derechos humanos durante el estallido social del 18 de octubre. Así como también, la denuncia de que una de las sedes de la UDI sería utilizada el movimiento extremista Capitalismo Revolucionario para almacenar escudos.

Sobre este último punto, la ex diputada de la UDI, Claudia Nogueira, afirmó que “no hay ningún tipo de vinculación de este señor con el partido, la UDI no financia ninguna sede con recursos (…) nosotros rechazamos estas acciones vengan de donde vengan y quienes sean sus protagonistas”.

“En el partido se está elaborando un protocolo donde se regule el uso de símbolos de la UDI, para que se acredite quién los va a usar y en qué condiciones. Así queremos evitar hechos lamentables como el ocurrido durante estos días”, complementó.

Violaciones a los DD.HH. y presos políticos

El primero en referirse al tema de la violación de los derechos humanos fue el encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, quien aseguró que “así lo han dicho los organismos internacionales a través de sus informes”, pero que además, “existen más de 2.000 presos políticos por las protestas desde el 18 de octubre”.

Al respecto, la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, le dijo a Lagos que “es inconcebible que instales solamente mentiras sobre los derechos humanos”, pues, según ella, decir que “ha habido 2 mil presos políticos no sé si es producto de que tienes fiebre por tu resfrío o me hablas de hace 40 años”.

“Tampoco puedes decir que los fallecidos fueron por un contexto de represión. Ha habido muertos, pero la mayoría ha sido por saqueos e incendios. No hay que incitar al odio, no sana las heridas de muchos, ni protege a los chilenos. No hay que perder de vista la agenda social que está en el Congreso”, le debatió Poblete a Lagos.

Sin embargo, el ex intendente Claudio Orrego apoyó a Lagos e indicó que “en materia de los derechos humanos hay varios informes internacionales que confirman que en Chile fueron violados en el marco de la protesta”.

“También hay otros casos de chilenos a los que se les violaron derechos humanos. Por ejemplo, la gente que vive en la zona cero, a quienes deben pagar por transitar, a quienes se les destruyeron sus fuentes de ingreso o a quienes se les golpea por pensar distinto. El Estado también debe tomar un rol en esto”, complementó.