Los detalles del Dicom para deudores de pensiones alimenticias

Un 84% de quienes están demandados por pensiones alimenticias no mantienen al día los pagos, lo que afecta a cerca de 70 mil niños a nivel nacional, según el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.

Ante esta realidad, y durante la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno anunció un proyecto que propone ingresar a Dicom a quienes mantienen deudas de pensiones de alimenticias.

Según lo señalado por el Presidente Sebastián Piñera, con esta medida se pretende “hacer cumplir con mayor eficacia las obligaciones que los padres tienen con sus hijos, y evitar que miles de mujeres deban enfrentar solas la mantención de sus hijos”.

En concreto, el proyecto señala que ante caso de que haya incumplimiento en los pagos, los tribunales de familia informarán en 15 días al boletín comercial, por lo que la persona aparecerá allí y tendrá efectos -por ejemplo- en pedir cualquier tipo de crédito o tarjetas de casas comerciales.

Desde el ministerio explicaron que de aquel 84% más de la mitad pertenece a los dos quintiles de menores ingresos. Esta deuda, según datos del Poder Judicial, asciende a 180 mil millones de pesos. Además se informó que para un 85% de los deudores se han emitido órdenes de arresto, y actualmente alrededor de 300 cumplen con arresto nocturno por esta causa.

Pese a que esta medida podría afectar en que los deudores busquen otras formas de pagar la deuda, también se destaca que actualmente una deuda comercial en este país es más importante que una de alimentos, por lo que en vez de dejar de incumplir otros créditos, las personas prefieren dejar de cumplir con este pago, ya que no conlleva grandes consecuencias económicas.

Papá evasor

Sichel explicó a EL DÍNAMO que “aquí hay un asunto de justicia. Viendo los datos socieconómicos de Chile nos damos cuenta que la correlación entre familia monoparental, la jefatura de hogares de la mujer, pobreza y ausencia de contribución del padre es absolutamente proporcional. Es decir, se juntan tres condiciones: un padre que no aporta; una mujer que es jefa de hogar, que lo más probable es que su estado sea de vulnerabilidad o pobreza y hay que quebrar lo más rápido esa dinámica”.

“Lo más grave de esto es que no lo podemos quebrar porque hay padres que no se han hecho responsables de la obligación ética mínima de hacerse cargo del hijo que engendraron y contribuir al pago de sus alimentos, sus gastos diarios, de las necesidades que tiene este niño, y en este caso en particular a lo que dice un tribunal que jurídicamente le determinó la obligación del pago y el monto a pagar”, argumentó el secretario de Estado.

En ese sentido, explicó que actualmente existe un problema, ya que existen formas de presión para lograr el pago “como el arresto, la suspensión de la licencia o el embargo de los bienes y entregar toda responsabilidad de perseguir ese cumplimiento a la mujer, y era ella la que tenía que pedir el embargo, saber qué tenía para embargar o perseguir el arresto y saber dónde se quedaba el sujeto para poder encontrarlo (…) en lo que se habían transformado estos ‘papitos corazones’ era en especialistas en evadir estos sistemas”.

El ministro Sichel destacó que la medida es importante ya que al ingresar a Dicom los deudores comienzan a priorizar este pago, ya que “antes parecía más fácil pagar un banco, porque era una forma de salir de Dicom, que pagar la pensión alimenticia porque eso lo sabía un tribunal y nadie más sabía que esa persona debía una pensión alimenticia”.

Asimismo, concluyó que es un gran cambio porque ya no será la mujer quien tendrá que preocuparse de que la deuda se publique, sino que el tribunal informará de la situación al registro comercial.

“Esperamos que esto cambie la tragedia de que sólo un 16% de los padres pagan las pensiones alimenticias al día y que más de 70 mil niños en Chile no reciben el pago que les corresponde por la ley y por una sentencia judicial para mantenerse día a día”, cerró.