Estudiante falsamente acusado de abuso en 2018: “Casi me tenía que quemar vivo”

La vida de José Ignacio Palma dio un giro en octubre de 2018. Fue un día domingo cuando en redes sociales comenzó a circular una información en contra del entonces candidato a la presidencia de la FEUC por el Movimiento Gremial (MG).

Una publicación anónima de Facebook señalaba que el estudiante de Ciencias Políticas había agredido a otra joven durante una fiesta en 2015. Al día siguiente, comenzaron las represalias. Hoy el tema vuelve a resurgir, esta vez con Palma hablando como víctima de la situación.

“La publicación de esta supuesta mujer se decía tres cosas: que yo la había acosado, que había abusado de ella y que yo traté de violarla”, contó Palma a los diputados que componen la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, instancia que estudia una serie de proyectos sobre acoso sexual en el ámbito académico.

A los siete meses de la acusación, la investigación realizada por la PDI reveló que fue un hombre el que realizó la denuncia, el estudiante de Derecho Johnny Olate. El motivo habría sido una forma de desquitarse contra Palma por haberlo expulsado del Movimiento Gremial.

“Hay pocas cosas más terribles que te acusen de abusador y acosador. Esto pasó al ámbito social dentro de la universidad y en redes sociales”, expresó el estudiante de quinto año de Ciencia Política. Esto se tradujo en distintas manifestaciones en su contra, todas ellas dándolo por culpable de las acusaciones. “Yo casi me tenía que quemar vivo“, contó.

“Recibí amenazas por mensajes internos, tuve que ver carteles con mi cara bajo la consigna de abusador en otras universidades, pero no solo me afectó a mí, sino que también a mi madre, que leyó cómo me trataban, a mi polola que la trataron de encubridora, así como a mis compañeras del MG”, agregó en la comisión.

José Ignacio Palma asegura que este tipo de prácticas representan “una doble crueldad“, ya que “cuando hay una acusación falsa de violencia sexual, hay un daño a la persona que se le acusa falsamente, pero también hay un daño a las víctimas reales en cuando a su credibilidad”.

Según reveló Olate en su declaración judicial, su acusación falsa se basó en testimonios reales para así darle veracidad al relato.

“Me parece una jugada política cruel, porque su post generó mucho apoyo de personas que vivieron lo mismo, pero lo que había detrás del computador era una persona que se reía del sufrimiento de ellas”, agregó Palma.

En esa línea, cuestionó las pocas medidas de contención que existen para las personas que son falsamente acusadas.”Tuve suerte porque siempre tuve apoyo de mis cercanos y pude comprobar que la acusación era falsa, pero hay muchas personas que no tienen esa suerte. Algunos incluso terminan suicidándose por este tipo de cosas. Si bien el porcentaje de acusaciones falsas es bastante mínimo, existen personas con ese nivel de crueldad que tienen efectos que escapan los porcentajes”, expresó ante los diputados.

“La ‘funa’ se ha vuelto tan común en redes sociales que hay personas que han llegado a ver este mecanismo como un arma. Yo puedo arruinarle la vida a una persona haciendo esto y con pocas consecuencias”, explicó Palma, recordando que su acusador sólo debió pagar una firma e ir a firmar cada cierto tiempo.

“No puede ser que la señal que dé el sistema penal es que tú puedes hacer algo así de terrible y sacarla prácticamente gratis”, agregó.

Por eso, el joven hizo un llamado a los legisladores a cuidar la presunción de inocencia cuando se den este tipo de situaciones.

“Cuando pasa al ámbito de lo social, la presunción de inocencia no está. La gente juzga según lo que lee y lo que escucha y las universidades no saben qué hacer con ello. La presunción de inocencia sí es compatible con dar protección a los denunciantes. Uno puede dar un trato respetuoso y apoyo psicológico a quienes han sido víctimas, pero eso puede ir de la mano de no tratar a la otra persona como un culpable”, concluyó.