Francisco de la Maza (UDI): “Esto puede ser el principio de una guerra civil”

Francisco de la Maza (UDI), ex alcalde de Las Condes, se refirió a la crisis social que enfrenta el país, apuntando su preocupación por lo que sucede en Chile, señalando que “la clase política no ha estado a la altura, hay una necesidad urgente de liderazgos importantes en las distintas visiones que tenemos de lo que está pasando”.

En entrevista con radio Universo, De la Maza aseguró que “voy a decir algo que nadie ha dicho, pero esto puede ser el principio de una guerra civil. Cuando no hay control institucional en un país que pueda lograr parar los niveles de delincuencia, de saqueo, (recuperar) el control territorial. Hoy día hay territorios donde las policías no pueden entrar”.

“Lo que hemos perdido como sociedad es el respeto a la institucionalidad, probablemente con razón porque la clase política no ha dado el ancho, probablemente porque la gente perdió la confianza, perdió la fe y se ha ido polarizando de alguna manera en forma bastante extrema”, planteó el ex jefe comunal.

Este escenario genera preocupación en Francisco de la Maza, ya que “soy partidario de que las cosas se resuelvan a través de la democracia (…) Y hoy lo que vemos es un país totalmente tensionado”, dijo.

“Lo que pasó en la guerra civil de Francia, que duró 4 años y empezó con este tipo de desórdenes civiles, especialmente por la juventud, con un sector que no le daba la suficiente importancia. Hay una alta responsabilidad -así como la hubo el año ‘60, ’69, donde llegamos a un ’73- de la clase política, de los dos lados”, argumentó.

Consultado sobre el actuar de Sebastián Piñera a la cabeza del Gobierno, Francisco De la Maza reconoció que “fue elegido con un porcentaje importante, que tiene un mandato y lo que he visto es que es bastante poco dialogante, oye poco y no ha tenido la capacidad de juntar a los distintos actores más que para darle señales, pero no para tomar el sartén por el mango y decir esto es lo que tenemos que enfrentar en los próximos meses”.

Respecto a su postura de cara al plebiscito del próximo 26 de abril, el militante UDI señaló que “estoy en un estado de reflexión, no tengo claro si voy a aprobar o rechazar. Sí creo que el marco constitucional requiere cambios, sacar este estado excesivamente paternalista”.