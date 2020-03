Harboe por inhabilidad de Piñera: “No se dan cuenta que se está generando un daño a la democracia”

El requerimiento entregado durante esta semana por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) a la Comisión de Constitución del Senado para saber cómo se puede declarar la inhabilidad de Sebastián Piñera sigue generando reacciones.

Esta vez, fue el turno del actual presidente de la instancia, Felipe Harboe (PPD), quien aseguró que con la iniciativa “no se dan cuenta que con eso se está generando un daño a la democracia”.

“Es de una alta irresponsabilidad y es complejo, se hace cada día más popular generar actuaciones más bien estridentes que actuaciones prudentes y eso es extremadamente delicado”, aseguró Harboe en conversación con El Mercurio.

Opinión del senador que contrastaría con su opinión personal respecto a la administración Piñera. Según aclaró, “yo no voté por el Presidente Piñera, no votaría por el Presidente Piñera, pero no me parece adecuado que se intente poner una discusión respecto de la forma de declararlo inhábil mental. Me parece que eso no es una fórmula democrática“.

“Me habría opuesto exactamente igual si lo hubieran hecho respecto a la Presidenta Michelle Bachelet. A mí no me parece que sea la forma para poder sacar de juego político a un Presidente electo. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de no prejuzgar sino que más bien crear un procedimiento técnico-científico, con médicos que den garantías para poder hacer un análisis en esta materia porque esto puede ocurrir en el futuro”, agregó.

¿Qué es lo que pide el FRVS?

Durante la entrevista, el senador Harboe profundizó en cuál es el requerimiento solicitado por el FRVS, qué buscan exactamente, si es viable y qué dice nuestra Constitución al respecto.

Según contó, la idea es que “el Senado aclare cuál es el procedimiento para el caso contemplado en el Artículo 57 número 3 de la Constitución que es la declaración de inhabilidad presidencial por incapacidad física o mental o la dimisión de él y el Senado lo que tiene que hacer es responder cuál es el procedimiento”.

Sin embargo, el parlamentario adelantó que habrá un gran problema: “La Constitución del ’80, dentro de muchos otros errores que tiene, tiene un vacío en esta materia. No hay una Ley Orgánica que regule esto, no está en la Ley Orgánica del Congreso ni tampoco en el reglamento del Senado”.

“Lo único que dice la Constitución a este respecto es que la inhabilidad la declara el Senado previo a oír al Tribunal Constitucional, pero no es una opinión vinculante“, agregó Harboe respecto al caso de Piñera.

Además, Felipe Harboe llamó a la calma, pues, “la inhabilidad de un Presidente de la República o Presidenta de la República es una situación extremadamente delicada porque es la primera magistratura de la Nación”.

Por ello, aseguró que será un procedimiento muy reglado, técnico y hasta científico porque “no se trata de una acusación constitucional, se trata de inhabilidad física o mental y por tanto quien es el encargado de determinar si no tiene las capacidades físicas o mentales no puede ser ‘la política’, tiene que ser un conjunto de exámenes médicos”.

“Vamos a tener que mirar el Derecho comparado, si es que existe alguna experiencia a este respecto o cómo lo han resuelto otros países”, concluyó Harboe respecto a la solicitud de inhabilidad de Piñera.