“Pataleta permanente”: José Joaquín Brunner fustiga actitud de la oposición

El ex ministro José Joaquín Brunner cuestionó el accionar de la oposición ante las acciones del Gobierno para hacer frente al estallido social que afecta al país.

En entrevista con Emol, Brunner dejó en claro que “tampoco me parece normal lo que hace la oposición, de que a cada intento del Gobierno de partir con una base que puede no ser suficiente, con medidas que a veces no están bien diseñadas, con recursos que no son suficientes, lo primero que diga es que hay que cerrar la puerta, e inmediatamente después decir que no quieren hacer nada”.

“Son reacciones infantiles, una especie de pataleta permanente de oposición”, agregó el otrora vocero de Eduardo Frei.

Junto con ello, aseguró que “la primera tarea acá en Chile es recuperar la confianza y el sentido de la política”.

Brunner planteó que “hay gente que cree que jugar cada vez más cerca del abismo trae beneficios políticos. Hay una izquierda ultra, un poco infantil, que ha tenido históricamente ese sueño, no hay que equivocarse pensando que hoy día eso no existe”.

En la misma línea, argumentó que “hay grupos que derechamente les parece legítimo el uso de la violencia para determinados fines que en abstracto aparecen como muy justos e ideales y que entonces se usan para decir ‘bueno, en función de esos fines, temporalmente, aceptemos que el que tiene más fuerza sea el que se imponga'”.

“A mí me parece que ese error es el que la izquierda ha pagado largamente durante el siglo XX, que lleva finalmente a soluciones autoritarias”, planteó José Joaquín Brunner.