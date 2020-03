“Hace minutos me llamaron…”: Giorgio Jackson anunció que dio negativo en test por coronavirus

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, reveló que su examen de coronavirus (Covid-19) salió negativo luego de que se lo aplicara tras sostener una cita con autoridades españolas, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien confirmó que padece al enfermedad.

“Hace minutos me llamaron para informar que mi examen de coronavirus (SARS-COV-2) salió negativo, es decir, hasta ahora no he sido contagiado ni tampoco he sido foco de contagio”, reveló el parlamentario perteneciente al Frente Amplio en su Twitter.

Ante la noticia, quiso agradecer “al personal médico que me atendió, por su profesionalismo y empatía”, agregando que probablemente “vengan días o semanas tensas para su labor, por lo que debemos hacer todo lo posible por colaborar con su trabajo y seguir sus protocolos y recomendaciones”.

“Si presentan síntomas o tuvieron contacto con alguien que dio positivo en coronavirus, avisar a centro más cercano”, explicó Giorgio Jackson.

Por último, insistió en “seguir tomando las medidas de precaución: lavarse las manos con jabón, no tocarse la cara (…) y guardar distancia prudente con otras personas en espacio público. Evitar los efectos exponenciales de pandemia depende de [email protected]”, cerró.

Recordemos que tanto el ministro de Salud, Jaime Mañalich, como la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, criticaron al diputado Giorgio Jackson (RD) por realizarse el examen de coronavirus.

El secretario de Estado cuestionó al parlamentario y aseguró en su cuenta de Twitter que “tiene poco sentido hacer el examen si la persona no tiene síntomas, y puede generar una falsa sensación de seguridad, dejando de hacer la cuarentena que corresponde”.

La crítica fue respaldada por Siches, quien en la misma red social indicó que “todos, en especial los parlamentarios, comunicadores y personajes públicos debemos seguir al pie de la letra las recomendaciones de la autoridad sanitaria: el examen es para detectar COVID-19 en pacientes sintomáticos o para monitoreo activo planificado por la autoridad“.