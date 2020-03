Isabel Plá cede a las presiones y renuncia al Ministerio de la Mujer

Tras dos años en su cargo, la ministra de la Mujer e Igual de Género, Isabel Plá, renunció a su cargo. Pasadas las 17 horas, llegó a La Moneda a presentar su renuncia al Presidente Sebastián Piñera.

Es la segunda secretaria de Estado (primero fue Marcela Cubillos) que deja el Gobierno en medio de la crisis que vive el país tras el estallido de violencia del 18 de octubre de 2019.

Isabel Plá Jarufe -militante de la UDI- llegó al gabinete el 11 de marzo de 2018 y las conjeturas sobre su salida comenzaron a aparecer luego de la marcha del 8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y luego de enfrentar -en la misma semana- una interpelación en la Cámara de Diputados.

Esto se habría sumado al desgaste generado por su labor tras el estallido social de octubre del año pasado, específicamente por los cuestionamientos al segundo plano que adoptó a pesar de los numerosos casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos que habrían afectado a mujeres y niñas.

En enero de este año se acordó citar a la ahora ex ministra Plá para que explicara los planes, programas y políticas del Estado con el propósito de reparar a las víctimas de violencia política sexual en el marco del estallido social.

En la instancia se le consultó además sobre la violencia en contra de las mujeres, los programas relacionados a esta temática, los femicidios, su tratamiento y cifras.

Dicha interpelación estuvo marcada además por los polémicos dichos del Presidente Sebastián Piñera durante la promulgación de la Ley Gabriela y el respaldo que salió a dar la misma Plá al mandatario.

Críticas a su gestión

Las mayores críticas que enfrentó Isabel Plá antes de su renuncia como secretaria de Estado fueron respecto a su gestión desde el 18 de octubre.

La diputada Natalia Castillo (RD) afirmó que “yo reconozco que antes había una relación fluida con la ministra donde avanzamos en ciertos proyectos (…) pero la situación cambió cuando le pedimos que tomara una decisión, si estar del lado de las mujeres o del Presidente Piñera”.

Al respecto, Isabel Plá explicó que “nunca estuve ausente”, pues, “era una semana (post 18 de octubre) donde todas las comunicaciones estaban copadas por incendios, saqueos, el Metro. Si yo retrocediera, puedo aceptar que habría sido mucho más enfática comunicacionalmente”.

“En lo que respecta al Ministerio de la Mujer, desplegamos toda nuestra capacidad. Primero, para advertir de las denuncias que estábamos recibiendo y exigí que se cumplieran los protocolos”, afirmó.

En ese momento, Plá descartó su renuncia. Según dijo, “uno no llega a los gabinetes para estar cómoda, no he renunciado ni formal ni informalmente (…) voy a estar en mi lugar, que es como ministra de la Mujer y la Equidad de Género mientras yo sea un aporte a la agenda que le comprometimos a las chilenas”.