Ex ministro Santelices sobre coronavirus y el llamado a la tranquilidad: “Tenemos un sistema maduro para enfrentar esta situación”

Ante la llegada del coronavirus al país, que hasta la fecha suma 33 personas contagiadas, un grupo de ex ministros de Salud, entre ellos Emilio Santelices, Helia Molina y Osvaldo Artaza, junto a académicos del área de la salud de distintos planteles de educación superior, como la Universidad de las Américas, la Universidad SEK y la Universidad de Chile, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a la “tranquilidad y la acción”.

Pero, ¿en qué se sustenta tal tranquilidad? “En primer lugar, es que a partir de la experiencia que Chile tiene con las otras epidemias que se han producido a lo largo de la historia, hay una consciencia y una educación al respecto, y el sistema público de atención -a través de sus dispositivos sanitarios- tiene las capacidades para coordinarse y generar acciones estructuradas cuando se presentan estas emergencias”, explicó a El DÍNAMO el ex ministro de Salud (marzo 2018- junio 2019), Emilio Santelices.

“Lo segundo, es que en cuanto al nivel de penetración de los mensajes desde la autoridad hacia la gente, la experiencia también ha enseñado que son adecuadamente asumidos”, destacó Santelices.

Y es que para el otrora ministro de Salud lo que sucede actualmente, donde sólo se registran casos importados, da cuenta de que las cosas se están manejando adecuadamente. “Eso obedece a que se ha podido hacer seguimiento de los casos importados y de las personas que han tenido contacto con ellos, hoy se están monitoreando sobre 2 mil personas. Eso es un esfuerzo grande de la autoridad sanitaria. Entonces, eso es lo que sustenta el llamado a la tranquilidad, es decir, que tenemos un sistema maduro para poder enfrentar esta situación”.

Sin embargo, para Santelices es tarea de todos actuar ante este virus que se ha constituido en una amenaza cierta y grave para grupos específicos de población vulnerable (ej. adultos mayores y personas con preexistencias) , y por lo mismo, junto a los académicos y ex ministros de Salud – de 1990 en adelante- invitan a la gente a ser responsables y adoptar las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

“Por una parte, están todas las obligaciones que tiene que asumir la autoridad sanitaria, que son las ya señaladas, y hacer los llamados de alerta. Pero todo esto no tendría el resultado esperado si la población no sigue las recomendaciones. Ahí viene la acción, y la acción apunta a medidas simples, como lavarse las manos y si usted viene de un país que está en la zona de mayor susceptibilidad o con mayor circulación viral, responsablemente quedarse en cuarentena 14 días en su casa. Todos los actores tienen que colaborar”, detalló el ex líder de la cartera de Salud.

¿Cuán preparado está el país para enfrentar una pandemia?

Corría el 11 de junio de 2009 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba a la influenza H1N1 como pandemia. Desde aquel entonces han pasado más de diez años, pero ¿estamos realmente hoy mejor capacitados que antes para enfrentar una pandemia?

“Yo creo que estamos mejor capacitados, porque obviamente las capacidades, las tecnologías en salud – aún cuando nos falta mucho, no quiero decir que estamos fantástico como han dicho otros- son mucho mejores que hace 10 años atrás”, destacó Santelices.

Además, “afortunadamente las personas que llevan el ministerio del área de la epidemiología son las mismas de entonces, y por lo tanto, son personas que tienen todas esas experiencias y han adquirido lecciones aprendidas”, agregó el ex ministro.

De esta manera, según Santelices, “por un lado tenemos un país que tiene mejor dotación de personas e infraestructura, y por otro, tenemos personas que han desarrollado más experiencia y que también están en esta causa”.

No obstante, “también hay que decir que es un agente nuevo, que estamos conociendo y eso hay que destacarlo”, además éste cuenta con un índice elevado de propagación, es decir, “una persona puede contagiar a muchas más personas”, en comparación -por ejemplo- con la influenza, explicó el ex ministro de la cartera de Salud.