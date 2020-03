Las duras palabras de Jaime Mañalich en contra de Francisca Crovetto

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, después de haber declarado formalmente la fase 3 del coronavirus en nuestro país, criticó duramente los dichos de Francisca Crovetto, donde habla sobre la cuarentena que ha vivido.

En conversación con La Tercera, la deportista abordó el proceso de cuarentena después de haber arribado desde Italia.

“La verdad es que el protocolo en el aeropuerto apela bastante a la conciencia civil. Te dan un certificado que acredita que vas a estar en cuarentena todos esos días, pero nada más. En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada. Yo ya estoy en cuarentena, porque no puedo hacer más. Sé que no soy parte de la población de riesgo, pero igual voy a permanecer 10 días en mi departamento”, declaró Crovetto.

Sin embargo, estos dichos provocaron la indignación del secretario de Estado, quien la criticó por sus declaraciones, indicando que se había dado el “lujo” de no respetar las normas establecidas.

“Hago un llamado a la responsabilidad. Una deportista chilena que ingresó al aeropuerto, que se publicó hoy en un matutino y dijo que se dio el lujo de no respetar ninguna norma e ir a tomarse un café, esperando que hubiera un Carabinero que la acompañara y se lo prohibiera”, declaró Mañalich.

A esto, agregó que “además dice que está dispuesta a respetar una cuarentena máxima de 10 días, es una persona sumamente irresponsable. Lo que ella está diciendo es una falta y un delito, no podemos poner una persona al lado de cada ciudadano para que les digan lo que tienen que hacer, son personas inteligentes y cultas”.

El ministro de Salud llamó a tener “respeto” por los adultos mayores de nuestro país y señaló que “ella no tendrá ningún problema, tendrá un resfrío, pero puede asesinar a sus abuelos”.

Finalmente, Jaime Mañalich llamó a la “responsabilidad ciudadana” frente a los casos de contagios por coronavirus, “porque lo que nos estamos jugando es la vida de nuestros abuelos y abuelas, a los que queremos que se queden con nosotros y que no dejen esta vida por ser irresponsables”.