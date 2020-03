Maltrato infantil: el grave problema que Chile aún no logra resolver

Impacto han causado los casos del niño de 11 años asesinado por su padre en la comuna de Pampilla y el de la niña que fue agredida por su padre biológico al interior de su domicilio en la comuna de Colina.

En el caso del menor de edad que falleció en la Región de O’Higgins, los primeros antecedentes revelaron que fue contactado vía Instagram por su progenitor, quien le pidió que se juntaran en la ribera del río Tinguiririca. Además, el hombre le habría solicitado que borrara los mensajes y no se los mostrara a nadie para evitar ser sorprendido.

Fue en ese momento en que el acusado atacó por la espalda a su hijo con un cuchillo repetidas veces. El hombre, que ya fue detenido, arriesga penas que van desde los 15 años al presidio perpetuo calificado.

El segundo caso registrado esta semana, en tanto, corresponde al de una niña de dos años quien junto a su madre, fue brutalmente agredida por su papá, y actualmente se encuentra en riesgo vital en el Hospital Sótero Del Río.

De acuerdo a lo señalado a EL DÍNAMO por el director de Incidencia Pública de World Vision, Juan Pablo Venegas, “estos casos son poco recurrentes, pero son de muy alto impacto y normalmente suelen ser muy extremos. Ya sea porque son episodios de desregulación emocional muy grande de quienes cometen el episodio de violencia o el infanticidio. En muchas ocasiones son parricidios (padres o madres) y no representan lo que es la cultura en específico”.

“Pero sí son la punta del iceberg de un problema grave en Chile (…) nuestro país tiene una epidemia de violencia contra los niños”, complementó Venegas.

En ese sentido, recalcó que 7 de cada 10 niños son violentados en algún aspecto de su vida. Mientras que uno de cada dos menores es agredido al interior de su propia casa.

“La violencia hoy en día es muy común, está anclada en la cultura chilena. Tenemos esta epidemia de violencia, en la que se argumenta -desde la tradición- que la letra entra con sangre; de que te pego porque te quiero; te pego porque te corrijo; te violento porque es por tu bien. Entonces hay una valoración de la violencia que está súper mal entendida, y que está de alguna manera, justificada en una lógica patriarcal que tiene que ver -más que con la lógica del machismo- con la lógica de quien ejerce el poder”.

Para Venegas, esta perspectiva respecto a las relaciones entre los padres y sus hijos respondería a como los adultos entienden el vínculo con los menores de edad. “Creemos que tenemos un poder de propiedad absoluto respecto al comportamiento, la conducta y sobre el cuerpo de los niños (…) ejercemos sobre ellos todo lo que creemos que es necesario según nuestra mirada de adulto”.

El representante de World Vision recalcó además que el 85% de los que cometen abuso sexual infantil son familiares o conocidos de las víctimas. “Es dramático. No van a dejar de ocurrir mientras no ataquemos cosas fundamentales de la cultura chilena que tienen que ver con esta lógica patriarcal y del ejercicio del poder, que naturaliza la violencia contra los niños”, destacó.

Agresiones por venganza

De acuerdo a lo señalado por la policía y la Fiscalía, en el caso del niño asesinado en Pampilla, el principal motivo del parricida fue hacer sufrir a su ex pareja, la madre del menor de edad, quien mantiene una relación con otra persona.

Mientras que la niña de dos años fue brutalmente agredida en un contexto de violencia intrafamiliar que se vivía en su casa.

Consultado sobre si los casos de maltrato infantil que tienen como fin vengarse de su pareja o ex pareja, Juan Pablo Venegas indicó que no hay estadísticas que reflejen esta realidad en específico. Sin embargo, destacó que no se presentan estos casos en grandes cantidades, pero que sí están ligados con violencia intrafamiliar y en particular a los casos de violencia contra la mujer.

En un estudio que realizó World Vision en 2017, llamado Modelos Culturales de Crianza, el 49,9% de los niños aseguró que sufría violencia al interior de sus hogares.

“No con resultado de muerte, no por venganza, pero los niños siguen siendo muy golpeados todos los días al interior de sus casas. Hay también otro tipo de delitos contra niños, donde madres matan a sus hijos porque les estorban u otros familiares que están al cuidado de ellos los golpean hasta la muerte”, agregó.

Por otra parte, Venegas indicó además que en Chile hay una legislación “poco clara” respecto al maltrato contra los niños. “Hay una penalización que está ligada a un artículo del Código Civil, pero aún así esa ley es muy ambigua (…) hay una ley que penaliza las agresiones que ocurren cuando están al cuidado de otras personas, como profesores, parvularias, trabajadores del Sename. Peo esa legislación es amplia”.

“Una ley que castigue el maltrato físico y humillante contra niños, específicamente, no existe en nuestro país. Se ha tratado que exista un artículo dentro de la nueva ley de garantías de protección a la niñez que actualmente está en discusión en estos momentos, pero eso ha sido motivo de debate. Incluso el Ejecutivo sacó ese artículo de la legislación y hoy vamos a ver si la discusión que se inicia en marzo, se repone la penalización del castigo físico y humillante”, sostuvo.

Finalmente, destacó que “esto es una cuestión transversal, o sea todos tienen que hacer un compromiso de cambio respecto de cómo trata a sus niños y niñas, partiendo por los padres”.