Cómo el Gobierno cedió a las presiones de los alcaldes y desoyó a los expertos

Lo había descartado el mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich, en redes sociales. Antee los diversos comentarios que llamaban a suspender las clases, el titular del Minsal emitió un duro comentario: “¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos sus hogares es una medida razonable?”, dijo. Sin embargo, horas más tarde, la historia era distinta.

La negativa del Gobierno por suspender las clases se basó, en parte, en las recomendaciones realizadas por el Comité Asesor Presidencial por el coronavirus. Cerca de las 13:00 horas de este domingo fue la doctora María Teresa Valenzuela quien aseguró que no era necesario adoptar esta medida: “la recomendación que hicimos al Presidente es que al día de hoy no es recomendable, no es una medida que corresponda“.

Sin embargo, horas antes varios alcaldes habían dicho otra cosa, anunciando la suspensión de clases en los colegios municipales, donde ellos tienen potestad. Una de las primeras en anunciar la medida fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Luego se unieron, Santiago, Maipú, Estación Central y una veintena de comunas.

Paralelamente, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunió con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda con una sola consigna: suspender cuánto antes las clases.

“Lo que a nosotros nos interesa es que se entienda que nuestra postura de suspender clases no es exagerada, es una medida que hoy día se necesita para evitar que se produzca el contagio, para prevenirlo”, explicó el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, presidente de la AChM.

Fue una hora más tarde de la reunión de los experto que Sebastián Piñera salió a dar una conferencia de prensa para comunicar las nuevas medidas adoptadas para controlar el coronavirus. Entre ellas, suspender las clases para todos los jardines infantiles, colegios municipales y subvencionados por dos semanas.

La medida luego fue ratificada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien indicó que la medida afecta a todos los colegios de Chile, es decir, municipales, particulares subvencionados y particulares.