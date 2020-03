Providencia suspende clases presenciales por un mes por coronavirus

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, decidió suspender las clases presenciales por un mes en la comuna y aplicar una modalidad online, para evitar contagios por Coronavirus.

“Con el objetivo de proteger a nuestros alumnos y alumnas ante una posible propagación del Covid-19, se realizarán clases online para todos los establecimientos municipales de la comuna”, informaron desde la Municipalidad de Providencia.

“Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVID-19”, expuso la jefa comunal en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a lo informado por Matthei, el 90% de los alumnos de los liceos y colegios de Providencia provienen de otras comunas. “Muchas comunas distintas viajan durante una hora en Metro y vuelven a sus comunas, eso significa que por mucho que se laven las manos, probablemente se van a contagiar y van a contagiar a muchos otros”, explicó.

“Por lo tanto, a partir de mañana no vamos a suspender las clases si no que las vamos a empezar a hacer on-line”, precisando que ya se compraron un software para aquello y que se va a ayudar a financiar la conexión a los alumnos vulnerables.