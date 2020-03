Jadue e importación de fármaco cubano: la opinión de los científicos “importa poco”

Por Brenda Martínez y María Gabriela Salinas 16 de Marzo de 2020

Fue el gran anuncio del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue: junto a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares van a tramitar un medicamento cubano para tratar el coronavirus, fármaco que según algunos sería la “cura” a la enfermedad.

“Iniciamos trámites de importación del Interferon 2b, medicamento cubano usado con éxito en China y España. Esto será para personas contagiadas de alto riesgo. Nos ponemos a disposición de los municipios que lo requieran”, expresó Jaude en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, a los minutos de su publicación, usuarios de la red social cuestionaron la medida y la efectividad del fármaco en el caso de Covid-19. Ante esto, el jefe comunal explicó que “entre dejar que la enfermedad avance sin hacer esfuerzos por tener tratamiento y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, más allá de los resultados posibles, me quedo con la segunda opción”.

José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, explicó a EL DÍNAMO que “el interferón es un medicamento que se utiliza en ciertas infecciones y generalmente algunas infecciones de origen viral, pero que no fue inventado ni está indicado en primera línea para la infección por Covid-19“.

“De hecho, el interferón es un medicamento generalmente de uso intrahospitalario, así que tampoco es un fármaco que el alcalde Jadue pueda entregar en la farmacia popular“, agregó el médico. “Hasta ahora, la información disponible que se está usando de prueba, no hay evidencia clara de su efectividad contra el nuevo coronavirus“.

“El Ministerio de Salud y los municipios tienen recursos limitados y el llamado es a que utilicen responsablemente los recursos” concluyó el representante del Colegio Médico.

Jadue explica su obligación

Consultado sobre la situación, Daniel Jadue afirmó a EL DÍNAMO que “a mí me parece bien que los que no son políticos y no están a cargo de las políticas públicas tengan la prevención de esperar lo que ciencia diga. Yo, la misión que tengo es cuidar a mis ciudadanos”.

“Efectivamente hay un medicamento que se ha ocupado para el porcentaje con riesgo vital, de tal manera que ellos puedan pasar la enfermedad fortaleciendo su sistema inmunológico con este medicamento, que vuelvo a decir, todos los antecedentes que tenemos es que se ha utilizado con éxito en China y España”, agregó Jadue, aclarando que “esto no es un medicamento que cubre, no es un medicamento que prevenga, es un medicamento que permite a los contagiados graves -que todavía no hay en nuestro país- pasar la enfermedad y no arriesgarse a una muerte evitable”.

Asimismo, aseguró que “la verdad es que la opinión de los científicos, en este caso, importa poco. No tengo problema en invertir, junto con las otras municipalidades que estamos tomando la decisión, ya se ha sumado Macul y Cerro Navia, y creemos que lo importante es que a nosotros nos toca por ley, nuestro mandato es cuidar a nuestra ciudadanía y hacer todo lo que esté en nuestras posibilidades para ayudar”.

“Hay otros que no tienen este mandato, y que por lo tanto se detienen en ver más los obstáculos que las oportunidades”, concluyó Jadue.