La propuesta de “paro nacional por coronavirus” del diputado Hugo Gutiérrez en Twitter

Utilizando su cuenta de Twitter, el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, realizó una propuesta bastante particular para solucionar la emergencia sanitaria a causa de la irrupción del coronavirus en Chile. Según dijo, la ciudadanía debería realizar un paro nacional “hasta que se vaya”.

“Paralicemos el país, nadie a las escuelas, universidades, trabajo, todos en sus casas”, aseguró desde la red social.

Sin embargo, su comentario no cayó nada de bien en Twitter, desde donde algunos parlamentarios, ex políticos, usuarios y hasta figuras de la televisión cuestionaron el llamado.

Por ejemplo, el diputado José Miguel Castro (RN) replicó ante la idea del paro nacional por coronavirus que “usted no tiene la preocupación de que miles de personas están muriendo en el mundo y morirán, ni por las que sufrirán junto a sus familias”.

“Aproveche de meditar en esta cuarentena respecto a su aporte a Chile, especialmente, sobre el mensaje que entrega a nuestros jóvenes”, complementó el parlamentario.

Luego fue el turno del ex diputado, Jorge Schaulsohn, quien fustigó a Gutiérrez y le dijo “Hugo, déjate de hablar estupideces”, ya que “eres un abogado de prestigio y con la salud de la población no se juega”.

Más tarde, Marcela Vacarezza se unió al debate twitero y explicó que “no pensé que podría decirlo pero ya no me aguanto” y le dijo a Gutiérrez ante su llamado a paro nacional por coronavirus “usted señor es una vergüenza para el país”.

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 16, 2020