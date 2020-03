Encuesta Cadem: 62% está de acuerdo con suspender eventos por el coronavirus

La encuesta Cadem abordó en su edición semanal, el impacto del coronavirus en nuestro país. Es así como pese a los 75 casos que actualmente se conocen y a las medidas que ha adoptado el Gobierno, un 52% está “poco o nada” preocupado de contagiarse de esta enfermedad, seguido de un 30% que está “mucho o bastante”. En esa misma línea, un 51% cree que Chile está “poco o nada” preparado para combatir la pandemia.

En cuanto a las medidas para prevenir el coronavirus, Cadem consignó que un 81% se lava las manos con mayor frecuencia de antes.

Aún así, el estudio demostró que un 59% no ha comprado mascarillas o alcohol gel, un 79% no ha suspendido algún viaje fuera de Chile y un 71% no ha dejado de asistir a un evento público.

En cuanto a los eventos, un 62% está de acuerdo con suspender eventos deportivos, eventos culturales o actividades masivas, tal y como ocurrió la semana pasada con Lollapalooza Chile, el que fue reprogramado para el próximo mes de noviembre.

A pesar de la contingencia que atraviesa el país con la llegada del coronavirus, Cadem reveló que un 64% está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas por el estallido social.

Por último, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera se recuperó en un 1 punto y llegó al 12%, mientras que su desaprobación se mantuvo por tercera semana consecutiva en 81%.