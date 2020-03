Coronavirus y medidas tomadas para combatirlo: ¿Chile puede ser la próxima Italia?

Al mediodía del martes el Ministerio de Salud dio a conocer una nueva cifra de contagios confirmados de coronavirus en Chile: 201 pacientes.

“Durante la noche, en los exámenes que se hacen y que demoran varias horas, se detectaron 25 nuevos casos y en el ciclo de exámenes en la mañana 20 casos más, lo que lleva a un incremento de 35 nuevos casos”, dijo el ministro Jaime Mañalich en La Moneda, agregando que “esto tiene variaciones día a día”.

“Seguimos enfrentando unas enfermedad muy seria, una pandemia cuyo peak, el momento que vamos a tener más enfermos juntos, lo estimamos a la octava semana del inicio de esta enfermedad, entendiendo por inicio el momento del caso cero de la Región del Maule, el 3 de marzo recién pasado” expresó el titular del Minsal quien ya había asegurado previamente que los casos de coronavirus en Chile podrían superar los 40 mil en el mes de abril.

Con los 201 pacientes confirmados, Chile se convirtió en el país con la mayor tasa de casos de coronavirus por habitante. Sin embargo, especialistas descartan que Chile pueda convertirse “en la próxima Italia”, país que se ha visto sobrepasado por la rápida expansión de la enfermedad.

“Lo que se ha hecho en Chile es sumamente positivo y va de acuerdo a las normativas internacionales. En ese sentido, nuestro país ha tenido experiencias anteriores muy exitosas de manejo de enfermedades infecciosas a lo largo de su historia, como el cólera y las influenzas”, explica a EL DÍNAMO la doctora Nelly Alvarado, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y experta en Salud Pública.

Consultada si el aumento de los casos en Chile tiene que ver con un mayor testeo a potenciales pacientes con la enfermedad, Alvarado explica que más bien “tiene que ver más con que este es un virus de alta contagiosidad. Además, esto coincidió con el regreso de las vacaciones en el contexto de un mundo globalizado donde más personas viajan fuera de Chile, los primeros casos fueron importados, y muchas personas que volvían y se les dieron medidas de prevención, no las tomaron”, como es el caso del ciudadano chileno que viajó a un matrimonio a Temuco desde Santiago sin esperar a su resultado positivo de COVID-19.

“Lo principal es que la población tome conocimiento de la situación y el autocuidado”, recalca la doctora. “Nos cuesta mucho dejar la rutina y hay que cambiar lo que hacemos siempre: clases virtuales, teletrabajo, reuniones por email y dejar de saludar con besos. Aquí lo esencial es el aislamiento social, que no significa estar en la casa en el día y salir en la noche“, expresa la especialista.

Medicamentos

Respecto a las recomendaciones que surgen día a día por internet sobre medicamentos que habría que tomar para el tratamiento del coronavirus y otros que se deberían evitar, Nelly Alvarado explica que “el coronavirus es un virus y en el mundo hay muy pocos medicamentos para tratar los virus“.

“Por eso se está buscando desarrollar una vacuna, para aumentar la capacidad defensiva de las personas. Para este virus particular, que recién se esta conociendo, menos hay un tratamiento. Lo que sí hay es tratamiento de los síntomas: la fiebre, mocos, tos, etc.”, agrega la médica.

“El tratamiento es sintomático y lo que hay que hacer es quedarse en cama y en aislamiento. Si hay mucha fiebre, podría ser usado el paracetamol o algo para bajarla, pero algunos plantean que es mejor que la fiebre se mantenga como mecanismo de ayuda. Pero la enfermedad en sí no se va a mejorar“, indica Alvarado.

La especialista además recuerda que “las personas pueden tener distintas reacciones a los medicamentos, más si están tomando fármacos para la hipertensión, diabetes, etc. No se puede generalizar: si la persona tiene 28 años y tiene obesidad mórbida, por ejemplo, no le pueden dar cualquier medicamento. Todo se tiene que ver caso a caso”.

En esa línea, afirma que si una persona sospecha que pudo haber contraído la enfermedad, lo esencial es consultar con un especialista y confirmar con examen la presencia de la enfermedad.