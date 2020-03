Coronavirus: la historia del paciente que dice que nadie lo contactó

Bajo el nombre @Mikescandar, el joven identificado como Michael Fernández realizó una seria denuncia contra el Ministerio de Salud (Minsal) en Twitter. Según escribió, “tengo COVID-19 desde el viernes pasado confirmado por la Clínica Alemana y el Seremi de Salud no ha tomado contacto conmigo, ni con mi entorno“.

A la acusación se sumaron otras en las redes sociales, por lo que el Minsal salió a aclarar el tema. Según explicó el propio jefe de cartera, Jaime Mañalich, durante una conferencia de prensa en La Moneda, “es evidente que la cantidad de testeados antecede a la cantidad de enfermos”.

Así Mañalich hizo hincapié en que “hemos tenido una política de testeo masiva, con un gran disponibilidad de test, como no ha pasado en otros países del mundo. Esto nos da la ventaja de hacer hasta 3 mil examen diarios, una cifra muy alta”.

Luego el ministro de Salud aseguró que “es probable que estas personas que estén incubando el virus puedan manifestar esta enfermedad en los próximos días” por lo que llamó “a quienes presenten síntomas para que se acerquen a los centros médicos privados y públicos”.

Pese a que el ministro no se refirió al caso en particular de Michael Fernández, sí lo hicieron desde la Seremi de Salud Metropolitana, donde desmintieron la versión del joven sobre que no habría sido contactado luego que dio positivo en el test de COVID-19 para el respectivo rastreo de la enfermedad.

Según contaron a EL DÍNAMO, desde el Departamento de Epidemiología de la entidad aseguraron que trataron de contactar a Fernández en varias ocasiones durante el fin de semana.

Además, durante este lunes fue nuevamente contactado por diferentes medios, incluida la red social donde realizó su denuncia, pero tampoco hubo respuesta.

El joven, según contó en el matinal Bienvenidos de Canal 13, viajó a Brasil hace algunas semanas junto a su madre y regresó a Chile el lunes de la semana pasada. Eso sí, no sabe claramente si el virus lo adquirió en su paso por el país vecino o en una hospitalización previa que enfrentó antes del viaje.